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رحمان عموزاد در وزن ۶۵ کیلوگرم رقابتهای کشتی آزاد قهرمانی جهان با پیروزی ۱۱ بر صفر مقابل اوسیمژان داستابک از قراقستان در جدول شانس مجدد، به دیدار ردهبندی راه یافت.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در وزن ۶۵ کیلوگرم، رحمان عموزاد در دور نخست با نتیجه ۱۳ بر ۲ موسایف از بلژیک را شکست داد. وی در دور بعد با نتیجه ۹ بر صفر دومان دارنده مدال نقره جهان از ترکیه را شکست داد و راهی یک چهارم نهایی شد.
عموزاد در این مرحله با نتیجه ۳ بر ۲ مغلوب توانیان از ارمنستان شد و با توجه به حضور این کشتی گیر در دیدار نهایی، عموزاد به جدول شانس مجدد بازگشت.
وی در این مرحله داستانبک از قزاقستان را با نتیجه ۱۱ بر صفر شکست داد و راهی دیدار رده بندی شد. وی برای کسب مدال برنز در مقابل شامیل ممدوف دارنده مدال برنز جهان از بلغارستان قرار خواهد گرفت.