سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۴۰۵ با ارسال پیامک به حدود ۱۲ میلیون نفر از افرادی که اطلاعات آنها نیازمند تکمیل است، در حال اجراست

به گزارش خبرنگار گروه حکمرانی اقتصادی خبرگزاری صدا و سیما، مرحله جدید سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۴۰۵ با ارسال پیامک به حدود ۱۲ میلیون نفر از افرادی که اطلاعات آنها نیازمند تکمیل است، آغاز شد. مشمولان این مرحله می‌توانند با مراجعه به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند، اطلاعات محل سکونت و مشخصات واحد مسکونی خود را تکمیل کنند.

آمار و اطلاعات دقیق، یکی از پایه‌های اصلی حکمرانی و برنامه‌ریزی در هر کشور است؛ به‌گونه‌ای که تحقق عدالت و توزیع مناسب امکانات و منابع، بدون دسترسی به داده‌های معتبر و به‌روز امکان‌پذیر نیست. ایران نیز با هدف افزایش دقت اطلاعات آماری و کاهش خطا‌های سرشماری، اجرای سرشماری عمومی نفوس و مسکن به روش ثبتی‌مبنا را در دستور کار قرار داده است.

در همین راستا، مرحله جدید این طرح با ارسال پیامک به حدود ۱۲ میلیون نفر از افرادی که اطلاعات آنها نیازمند تکمیل است، آغاز شده است. در این پیامک از مشمولان خواسته شده برای تکمیل اطلاعات خود به درگاه ملی خدمات دولت هوشمند مراجعه کنند. تأکید شده است پیامک‌های ارسالی فاقد هرگونه لینک هستند و شهروندان باید از طریق پنجره «دولت من» وارد سامانه سرشماری شوند.

مشمولان پس از ورود به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند و انتخاب گزینه سرشماری، به پرسش‌نامه اینترنتی هدایت می‌شوند. در نخستین مرحله، اطلاعات نشانی محل سکونت آنها نمایش داده می‌شود و افراد می‌توانند پس از بررسی اطلاعات، در صورت نیاز کد پستی صحیح را ثبت کنند.

در ادامه، اطلاعات مربوط به واحد مسکونی، وسایل سرمایشی و گرمایشی و عمده‌ترین تجهیزات مورد استفاده در محل سکونت از سوی افراد تکمیل می‌شود. پس از ثبت نهایی اطلاعات، یک کد آماری در اختیار فرد قرار می‌گیرد که نشان‌دهنده تکمیل موفقیت‌آمیز پرسش‌نامه اینترنتی است.

هم‌زمان با اجرای مرحله اینترنتی، مراجعات میدانی مأموران سرشماری نیز آغاز شده است. بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، مأموران دارای کارت شناسایی هولوگرام‌دار به حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار خانوار در سراسر کشور مراجعه می‌کنند تا اطلاعات مورد نیاز را جمع‌آوری و تکمیل کنند.

ایران پنجمین کشور آسیایی است که روش سرشماری خود را به شیوه ثبتی‌مبنا به‌روزرسانی کرده است. این طرح با مشارکت ۳۰ دستگاه اجرایی و در بازه زمانی یک‌ماهه اجرا می‌شود و قرار است نتایج اولیه آن در هفته نخست اسفندماه اعلام شود.

اجرای سرشماری به روش ثبتی‌مبنا با اتکا به اطلاعات ثبت‌شده در پایگاه‌های اطلاعاتی دستگاه‌های اجرایی، زمینه کاهش خطا‌های آماری، افزایش دقت داده‌ها و به‌روزرسانی اطلاعات مورد نیاز برای برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری کشور را فراهم می‌کند.

گزارش از نرگس معززی - خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما