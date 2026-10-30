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در عملیات موفقیتآمیز یگان حفاظت متهمان قاچاق چوب تاغ همراه با ۳۰۰ کیلوگرم چوب تاغ در شهرستان کوهپایه دستگیر شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ بنابراعلام روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان،در یک عملیات ویژه و بسیار حساس که از دیروز هفتم آبان ماه به اجرا درآمد، یگان حفاظت شهرستان موفق به بازداشت ۳ متهم قاچاق چوب تاغ شد.
در جریان گشتهای صیانتی، مأموران با برخورد با گروهی از متهمان مواجه شدند که بلافاصله اقدام به فرار کردند. پس از یک ساعت تعقیب و گریز و عملیات دقیق هوشمندانه، مأموران موفق شدند این متواریان را در محدوده مهدیآبادپرکویر محاصره و بازداشت کنند.
در جریان این عملیات، حدود ۳۰۰ کیلوگرم چوب تاغ کشف وتوقیف شد.
این موفقیت، نتیجه همکاری هوشیاری اهالی منطقه مهدیآباد پرکویر بود که با گزارش دقیق و کمک به مأموران، در اجرای این عملیات نقش مؤثری داشتند. این نشاندهنده اتحاد مردم و اداره در راستای حفاظت از میراث ملی است.