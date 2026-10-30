‌ به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ بنابراعلام روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان،در یک عملیات ویژه و بسیار حساس که از دیروز هفتم آبان ماه به اجرا درآمد، یگان حفاظت شهرستان موفق به بازداشت ۳ متهم قاچاق چوب تاغ شد.

‌در جریان گشت‌های صیانتی، مأموران با برخورد با گروهی از متهمان مواجه شدند که بلافاصله اقدام به فرار کردند. پس از یک ساعت تعقیب و گریز و عملیات دقیق هوشمندانه، مأموران موفق شدند این متواریان را در محدوده مهدی‌آبادپرکویر محاصره و بازداشت کنند.

در جریان این عملیات، حدود ۳۰۰ کیلوگرم چوب تاغ کشف وتوقیف شد.

‌این موفقیت، نتیجه همکاری هوشیاری اهالی منطقه مهدی‌آباد پرکویر بود که با گزارش دقیق و کمک به مأموران، در اجرای این عملیات نقش مؤثری داشتند. این نشان‌دهنده اتحاد مردم و اداره در راستای حفاظت از میراث ملی است.