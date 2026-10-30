به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز مهاباد، رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت مهاباد گفت: ۵۶ معدن در این شهرستان دارای پروانه بهره‌برداری هستند که از این تعداد ۴۰ معدن فعال و مابقی غیرفعال هستند.

حامد رمضانی افزود: حدود ۶۵ درصد معادن مهاباد در مسیر جاده برهان قرار دارند و به همین دلیل وضعیت این مسیر و دسترسی مناسب به محدوده‌های معدنی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

وی با اشاره به ضرورت بهسازی جاده برهان با هدف افزایش ایمنی و کاهش سوانح رانندگی خاطرنشان کرد: تلاش می‌شود ۱۵ درصد از درآمد حاصل از فروش محصولات معدنی برای ساماندهی و بهسازی جاده برهان اختصاص یابد تا بخشی از نیاز‌های زیرساختی این مسیر برطرف شود.

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت مهاباد همچنین از صدور ۲ پروانه بهره‌برداری جدید برای فعالیت‌های معدنی در این شهرستان خبر داد و گفت: امسال پروانه ۲ واحد معدنی نیز به دلیل تخلف باطل شده است.

به گفته رمضانی، حدود ۹۰۰ هزار تن انواع سنگ‌های معدنی پارسال از معادن مهاباد استخراج شد.