اروپا در سال ۲۰۲۶ هزینه بسیار بیشتری برای واردات نفت پرداخت کرد و به اذعان کمیسر (مأمور) انرژی اتحادیه اروپا، احتمال زمستانی سخت برای کشور‌های اتحادیه اروپا پیش بینی می‌شود.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از بخش تصویری یورونیوز؛ کشور‌های اروپایی در سال ۲۰۲۶ هزینه قابل توجهی برای واردات نفت پرداخت کردند که این افزایش قیمت می‌تواند بر سایر هزینه‌های خانوار‌ها تأثیر بگذارد.

کشور‌های اروپایی در سال ۲۰۲۶ هزینه‌ی بسیار بیشتری برای واردات نفت خود پرداخت کرده‌اند، که دلیل اصلی آن تنش‌ها در خاورمیانه است. در سه ماهه‌ی دوم سال ۲۰۲۶، اتحادیه اروپا نزدیک به ۲۷.۶ میلیارد یورو در ماه برای واردات نفت خود هزینه کرده است که این رقم نشان‌دهنده‌ی افزایشی نزدیک به ۵۶ درصد نسبت به ۱۷.۷ میلیارد یورو در ماه هزینه شده در سال ۲۰۲۵ است. اما حجم واردات این اتحادیه عملاً تغییری نکرده است.

این مقدار تنها ۱.۲ درصد افزایش یافته و از ۳۶.۳ میلیون تن در ماه در سال ۲۰۲۵ به ۳۶.۷ میلیون تن رسیده است. بنابراین، اتحادیه اروپا در مقایسه با سال گذشته، ماهانه ۹.۹ میلیارد یورو بیشتر هزینه کرده است. هزینه‌ی هر تن نیز افزایش یافته و در همان بازه‌ی زمانی از ۴۸۷ به ۷۵۰ یورو رسیده تا به سطح رکورد خود در سال ۲۰۲۲ بازگردد.

جنگی که از آمریکا و اسرائیل علیه ایران به راه افتاده، تولید نفت و عرضه‌ی بازار‌های جهانی را مختل کرده و منجر به افزایش قیمت‌ها شده است. این اختلالات به شدت ۲۷ کشور عضو را تحت تأثیر قرار داده است، چرا که آنها نزدیک به ۹۰ درصد به واردات نفت از کشور‌های خارج از اتحادیه اروپا وابسته‌اند.

رانندگان خودرو‌های اروپایی آثار این وضعیت را در پمپ‌بنزین‌ها احساس کرده‌اند، زیرا قیمت بنزین و گازوئیل از ۲ یورو در هر لیتر فراتر رفته است و به گفته‌ی کارشناسان، این افزایش قیمت پیامد‌های مستقیمی بر سایر هزینه‌های مصرف‌کنندگان، مانند مواد غذایی و کالا‌های مصرفی روزمره خواهد داشت.

همچنین، دن یورگنسن، کمیسر انرژی اتحادیه اروپا، اعلام کرد: جهش قیمت گاز در اروپا که با جنگ در خاورمیانه مرتبط است، که موجب کاهش تقاضا در اتحادیه اروپا شده است.

وی همچنین پیش‌بینی کرد که زمستانی دشوار در پیش باشد.