تیم کاله مازندران در هفته دوم لیگ برتر بسکتبال، مقابل میزبانش استقلال تهران به برتری ۸۰ بر ۷۷ دست یافت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، رقابت‌های هفته دوم لیگ برتر بسکتبال باشگاه‌های کشور؛ روز پنجشنبه ۷ آبان ۱۴۰۵ با برگزاری ٦ دیدار در شهر‌های مختلف پیگیری شد.

تیم‌های کاله مازندران، مس رفسنجان، طبیعت اسلامشهر، شهرداری گرگان، نفت آبادان و پاس کردستان دیدار‌های خود در هفته دوم لیگ برتر بسکتبال را با برد به پایان رساندند.

استقلال تهران که هفته نخست لیگ را با شکست به پایان رساند، در این هفته هم نتیجه دیدار خانگی برابر کاله مازندران را ۸۰ بر ۷۷ به مهمان شمالی اش واگذار کرد. خشایار علی اکبری با ۱۵ امتیاز، ۷ پاس گل، ۵ ریباند و کارایی ۲۵ تاثیر زیادی در پیروزی کاله در این دیدار داشت.

تمجید سرمربی کاله از بازیکنانش

سرمربی کاله مازندران پس از پیروزی تیمش مقابل استقلال تهران در هفته دوم لیگ برتر بسکتبال، از تلاش بازیکنانش تمجید کرد و بر لزوم درس گرفتن از اشتباهات تأکید داشت.

صالح مخدومی اظهار داشت: بازی سختی بود. استقلال تیم بزرگی است که بازیکنان خوبی دارد و یک مربی بزرگ هدایت آن را بر عهده دارد، اما بازیکنان ما هم حدود سه ماه است که زحمت می‌کشند و نهایت تلاش خود را به کار می‌گیرند.

وی ادامه داد: فکر می‌کنم بازیکنان ما تا پایان مسابقه تمرکز خوبی داشتند. با وجود اینکه در مقاطعی اشتباهاتی داشتیم و از حریف عقب افتادیم، توانستیم به بازی برگردیم.

سرمربی کاله مازندران گفت: این بازی تمام شده است و باید بتوانیم از اشتباهاتمان درس بگیریم تا ان‌شاءالله در مسابقات آینده عملکرد بهتری داشته باشیم.

در یکی دیگر از دیدار‌های این هفته از رقابت‌ها، تیم رعد پدافند هوایی بابل در دیدار خانگی برابر مس رفسنجان با نتیجه نزدیک ۷۹ بر ۷۶ متحمل شکست شد. محمد یوسفوند بهترین بازیکن مس و این دیدار بود. او ۲۱ امتیاز، ۱۲ ریباند، ۲ توپ ربایی و کارایی ۲۴ را در کارنامه اش ثبت کرد.

در جدول رده بندی تیم کاله مازندران با دو پیروزی و کسب ۴ امتیاز در رده دوم جدول رده بندی قرار دارد. تیم رعد پدافند هوایی بابل هم با دو شکست و ۲ امتیاز در رده دهم جدول جای گرفته است.

نتایج هفته دوم لیگ برتر بسکتبال به این شرح است:

* استقلال تهران ٧٧ – کاله مازندران ٨٠

* رعد پدافند هوایی بابل ٧٦ – مس رفسنجان ٧٩

* مهگل البرز ٨٥ – طبیعت اسلامشهر ٩٢

* نفت زاگرس جنوبی جهرم ٦٧– شهرداری گرگان ٧٨

* نفت و گاز گچساران ٨١ – نفت آبادان ٨٤

* پاس کردستان ٨١ – گلنور اصفهان ٧٥