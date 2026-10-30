به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، میرحسینی گفت: تا پیش از ظهر امروز جمعه با فعالیت موج جوی افزایش ابر، گاهی وزش باد به‌نسبت شدید با احتمال گردوخاک و بارش پراکنده باران با احتمال رعدوبرق پیش‌بینی می‌شود.

وی ادامه داد: مجددا از یکشنبه تا چهارشنبه هفته آینده افزایش ابر، افزایش سرعت باد همراه با بارش پراکنده باران دور از انتظار نیست.

بارش ۲۴ ساعت گذشته از ایستگاه های هواشناسی بافق ۰.۱، خضرآباد ۰.۱ گزارش شده است.