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مدیرکل امور عشایر ایلام از پرداخت تسهیلات ۹۰ میلیارد تومانی نهادههای دامی به عشایر استان خبر داد؛ اقدامی که با هدف کاهش فشارهای مالی دامداران عشایری انجام شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ «فرشاد یاسمی» مدیرکل امور عشایر ایلام، گفت: به دنبال اجرای طرح مردمیسازی یارانهها و آزادسازی نرخ ارز برای تأمین خوراک دام، هزینههای نگهداری دام برای جامعه عشایری افزایش یافته است و بر این اساس، پرداخت وامهای کمبهره با بازپرداخت مناسب در دستور کار قرار گرفت تا نیاز اولیه دامداران برطرف شود.
وی با قدردانی از همراهی مسئولان استانی و کشوری افزود: نزدیک به ۲۰ میلیارد تومان از این رقم از سوی سازمان امور عشایر کشور و بقیه آن از محل منابع درونی بانک کشاورزی تأمین شده است.
یاسمی با اشاره به چگونگی توزیع این اعتبارها تصریح کرد: پرونده همه متقاضیان در شهرستانهای گوناگون استان تشکیل و به شعبههای بانک کشاورزی تحویل داده شده و فرآیند بررسی و پرداخت تسهیلات با همکاری ادارههای شهرستانی آغاز شده است.
وی درباره آغاز فصل کوچ پاییزه و ورود سامانههای بارشی تازه به استان گفت: بر پایه اعلامیههای سازمان هواشناسی مبنی بر احتمال بارندگیهای شدید، از همه خانوادههای عشایری استان درخواست میشود از توقف و برپایی چادر در حریم رودخانهها، دهانه پلها و مسیرهای سیلابی خودداری کنند و پیش از جابهجایی، وضعیت آبوهوا را دنبال نمایند.
مدیرکل امور عشایر ایلام خاطرنشان کرد: همه دستگاههای اجرایی عضو ستاد مدیریت کوچ در آمادگی کامل هستند تا فرآیند جابهجایی عشایر به سمت مناطق گرمسیری با بالاترین امنیت و سلامت انجام شود.
فصل کوچ پاییزه عشایر از نیمه دوم آبان آغاز میشود و دامداران تا پایان فروردینماه در کانونهای گرمسیری ایلام اتراق میکنند. بخش عمده این جمعیت در شهرستانهای مهران، دهلران، درهشهر و آبدانان مستقر میشوند. استان ایلام با یک میلیون و ۴۰۰ هزار رأس دام سبک و سنگین، یکی از قطبهای دامپروری کشور است و جامعه عشایری بومی آن شامل ۹ هزار و ۷۳۶ خانوار با جمعیتی نزدیک به ۶۰ هزار نفر در قالب ۱۲ ایل و ۳۵ طایفه است که حدود ۱۰ درصد از کل جمعیت استان را تشکیل میدهند.