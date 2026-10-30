به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ «فرشاد یاسمی» مدیرکل امور عشایر ایلام، گفت: به دنبال اجرای طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها و آزادسازی نرخ ارز برای تأمین خوراک دام، هزینه‌های نگهداری دام برای جامعه عشایری افزایش یافته است و بر این اساس، پرداخت وام‌های کم‌بهره با بازپرداخت مناسب در دستور کار قرار گرفت تا نیاز اولیه دامداران برطرف شود.

وی با قدردانی از همراهی مسئولان استانی و کشوری افزود: نزدیک به ۲۰ میلیارد تومان از این رقم از سوی سازمان امور عشایر کشور و بقیه آن از محل منابع درونی بانک کشاورزی تأمین شده است.

یاسمی با اشاره به چگونگی توزیع این اعتبار‌ها تصریح کرد: پرونده همه متقاضیان در شهرستان‌های گوناگون استان تشکیل و به شعبه‌های بانک کشاورزی تحویل داده شده و فرآیند بررسی و پرداخت تسهیلات با همکاری اداره‌های شهرستانی آغاز شده است.

وی درباره آغاز فصل کوچ پاییزه و ورود سامانه‌های بارشی تازه به استان گفت: بر پایه اعلامیه‌های سازمان هواشناسی مبنی بر احتمال بارندگی‌های شدید، از همه خانواده‌های عشایری استان درخواست می‌شود از توقف و برپایی چادر در حریم رودخانه‌ها، دهانه پل‌ها و مسیر‌های سیلابی خودداری کنند و پیش از جابه‌جایی، وضعیت آب‌وهوا را دنبال نمایند.

مدیرکل امور عشایر ایلام خاطرنشان کرد: همه دستگاه‌های اجرایی عضو ستاد مدیریت کوچ در آمادگی کامل هستند تا فرآیند جابه‌جایی عشایر به سمت مناطق گرمسیری با بالاترین امنیت و سلامت انجام شود.

فصل کوچ پاییزه عشایر از نیمه دوم آبان آغاز می‌شود و دامداران تا پایان فروردین‌ماه در کانون‌های گرمسیری ایلام اتراق می‌کنند. بخش عمده این جمعیت در شهرستان‌های مهران، دهلران، دره‌شهر و آبدانان مستقر می‌شوند. استان ایلام با یک میلیون و ۴۰۰ هزار رأس دام سبک و سنگین، یکی از قطب‌های دامپروری کشور است و جامعه عشایری بومی آن شامل ۹ هزار و ۷۳۶ خانوار با جمعیتی نزدیک به ۶۰ هزار نفر در قالب ۱۲ ایل و ۳۵ طایفه است که حدود ۱۰ درصد از کل جمعیت استان را تشکیل می‌دهند.