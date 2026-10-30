به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، این مراسم معنوی با حضور خانواده‌ها و یادگاران شهدای این عملیات برای چهل و سومین سال با هدف بزرگداشت یاد و خاطر شهدا و تبیین جنایت‌های ارتش آمریکای جنایتکار و صهیونیست‌های کودک‌کُش برگزار شد.

مداحی، شعرخوانی وسخنرانی از برنامه‌های این مراسم معنوی به یاد شهدا دوران دفاع مقدس و جنگ‌های تحمیلی دوم و سوم بود.

مردم شهیدپرور مراغه در دوران دفاع مقدس یک هزار و چهارصد شهید و در جنگ تحمیلی دوم و سوم ۴۱ شهید تقدیم اسلام و انقلاب کرده‌اند.

عملیات والفجر ۴ مهر و آبان سال ۶۲ با همکاری رزمندگان ارتش و سپاه با هدف بازپس‌گیری ارتفاعات مریوان از اشغال دشمن انجام و با موفقیت به پایان رسید.