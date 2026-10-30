برخورد موتورسیکلت با خودروی خاور در شهر جدید امیرکبیر منجر به جان باختن راکب ۴۶ ساله این حادثه شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ روابط عمومی اورژانس ۱۱۵ استان مرکزی، در پی اعلام گزارشی مبنی بر برخورد یک دستگاه موتورسیکلت با خودروی خاور در شهر جدید امیرکبیر، بلافاصله کارشناسان فوریت‌های پزشکی اورژانس ۱۱۵ به محل حادثه اعزام شدند.

با حضور عوامل اورژانس در محل و بررسی وضعیت مصدوم، مشخص شد راکب ۴۶ ساله موتورسیکلت به‌دلیل شدت جراحات وارده، متأسفانه جان خود را از دست داده است.