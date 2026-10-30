به گزارش گروه کشاورزی، توسعه روستایی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما؛ آسمان بخش‌هایی از شمال‌غرب، جنوب‌غرب، غرب سواحل دریای خزر و شمال‌شرق کشور نیمه‌ابری همراه با بارش پراکنده باران است.

طی ساعات بامداد امروز نیز در مناطق مختلفی از جمله دهلران و ایوان (ایلام)، رامهرمز (خوزستان)، بانه (کردستان)، کلیبر (آذربایجان شرقی)، خلخال و بیله‌سوار (اردبیل)، آستارا (گیلان)، گنبدکاووس و مینودشت (گلستان) و بیارجمند (سمنان) رگبار باران گزارش شد.

همچنین بررسی وضعیت دمایی کشور نشان می‌دهد که دمای هوا در برخی نواحی شمال‌غرب، شرق و دامنه‌های البرز به کمتر از ۱۰ درجه سلسیوس رسیده است؛ در این میان، شهرکرد با کمینه دمای ۲ درجه سانتی‌گراد خنک‌ترین مرکز استان در صبح امروز بود و شهر‌های بجنورد، بیرجند و همدان نیز حداقل دمای ۴ درجه را ثبت کردند و بیشینه دمای اردبیل نیز به ۱۵ درجه خواهد رسید.