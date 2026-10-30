به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ ​مرحله جدید اردوی آماد‌ه‌سازی تیم ملی هندبال بانوان ایران با دعوت از ۲۲ بازیکن، از ۹ تا ۱۸ آبان‌ماه ۱۴۰۵ به میزبانی تهران برگزار می‌شود.

حدیثه نوروزی، شهرزاد نصوحی، زهراسادات حسینی، سعیده غضنفری، الهه نیکان، هدیه حافظ فرقان و ثمین کریمی بازیکنان اصفهانی حاضر شده در این اردو هستند.

​همچنین مجید رحیمی‌زاده (مشاور فنی تیم ملی بانوان) از اصفهان در جمع کادر فنی این اردو است.

​تیم ملی هندبال بانوان ایران خود را برای حضور پرقدرت در بیست و یکمین دوره مسابقات قهرمانی آسیا که آذرماه در قزاقستان برگزار می‌شود، آماده می‌کند.