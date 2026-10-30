پخش زنده
امروز: -
۸ نماینده از استان اصفهان به هشتمین اردوی آمادهسازی تیم ملی هندبال بانوان ایران دعوت شوند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مرحله جدید اردوی آمادهسازی تیم ملی هندبال بانوان ایران با دعوت از ۲۲ بازیکن، از ۹ تا ۱۸ آبانماه ۱۴۰۵ به میزبانی تهران برگزار میشود.
حدیثه نوروزی، شهرزاد نصوحی، زهراسادات حسینی، سعیده غضنفری، الهه نیکان، هدیه حافظ فرقان و ثمین کریمی بازیکنان اصفهانی حاضر شده در این اردو هستند.
همچنین مجید رحیمیزاده (مشاور فنی تیم ملی بانوان) از اصفهان در جمع کادر فنی این اردو است.
تیم ملی هندبال بانوان ایران خود را برای حضور پرقدرت در بیست و یکمین دوره مسابقات قهرمانی آسیا که آذرماه در قزاقستان برگزار میشود، آماده میکند.