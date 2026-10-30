رئیس مرکز بهداشت قم از اجرای برنامه بیماریابی فعال و ارائه خدمات تشخیصی و درمان رایگان هپاتیت B و C برای گروه‌های پرخطر در استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، سیامک محبی، رئیس مرکز بهداشت قم به مناسبت هفته ملی اطلاع‌رسانی با اشاره به اهمیت تشخیص زودهنگام این بیماری‌ها اظهار کرد: مصرف‌کنندگان مواد مخدر تزریقی، مبتلایان به HIV، زندانیان، پناهندگان و دریافت‌کنندگان دائمی فرآورده‌های خونی از جمله گروه‌هایی هستند که خدمات بیماریابی، آزمایش‌های تشخیصی و شروع درمان هپاتیت برای آنان به‌صورت رایگان ارائه می‌شود.

وی با بیان اینکه هپاتیت به معنای التهاب کبد است، افزود: انواع ویروسی این بیماری از جمله هپاتیت A، B و C از نظر راه‌های انتقال، پیامد‌های بیماری و روش‌های پیشگیری و درمان با یکدیگر تفاوت دارند.

رئیس مرکز بهداشت قم هشدار داد: هپاتیت‌های B و C ممکن است به شکل مزمن درآیند و در صورت تشخیص ندادن و درمان نکردن به‌موقع، موجب آسیب جدی کبد، نارسایی کبدی و حتی سرطان کبد شوند.

محبی راه‌های انتقال این دو بیماری را تماس با خون و فرآورده‌های خونی آلوده، استفاده از وسایل آلوده، تماس جنسی و انتقال از مادر به نوزاد عنوان کرد و گفت: هپاتیت B با واکسیناسیون قابل پیشگیری است و واکسن آن در برنامه کشوری واکسیناسیون کودکان قرار دارد.

وی واکسیناسیون کارکنان بهداشت و درمان و افرادی را که به اقتضای شغل خود با خون و وسایل آلوده سروکار دارند، ضروری دانست و افزود: هپاتیت C واکسن ندارد، اما در صورت تشخیص به‌موقع، با دارو‌های ضدویروسی خوراکی معمولا طی هشت تا ۱۲ هفته قابل درمان است.

محبی با تأکید بر اینکه ابتلا به هپاتیت C ممکن است ماه‌ها یا حتی سال‌ها بدون علامت باقی بماند، تصریح کرد: افراد دارای سابقه مواجهه با عوامل خطر نباید منتظر بروز علائم بیماری بمانند و لازم است برای انجام آزمایش‌های تشخیصی اقدام کنند.

وی با اشاره به اجرای برنامه بیماریابی فعال در قم گفت: این خدمات در زندان‌ها، مراکز خدمات جامع سلامت و مرکز مشاوره بیماری‌های رفتاری ارائه می‌شود و آزمایش اولیه، آزمایش‌های تأییدی و آغاز درمان را شامل می‌شود.

رئیس مرکز بهداشت قم افزود: افراد برای دریافت مشاوره و خدمات تشخیصی می‌توانند به مرکز مشاوره بیماری‌های رفتاری در منطقه نیروگاه، مقابل امامزاده سید معصوم، یا مراکز خدمات جامع سلامت شهری و روستایی مراجعه کنند.

محبی آگاهی از راه‌های انتقال، رعایت اصول پیشگیری، انجام آزمایش در صورت احتمال مواجهه با ویروس و پیگیری درمان را از مهم‌ترین راهکار‌های جلوگیری از عوارض بیماری و کاهش انتقال آن در جامعه دانست.

گفتنی است یکم تا هفتم آبان‌ماه به عنوان هفته ملی اطلاع‌رسانی هپاتیت نام‌گذاری شده است.