حریق ساختمان مرکز بهداشت و درمان شهرستان رودسر با تلاش ۱۵ آتش نشان و ۱۲ نوبت آبرسانی، در مدت یک ساعت و نیم مهار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ رئیس واحد آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری رودسر گفت: صبح امروز در پی گزارش آتش سوزی ساختمان شبکه بهداشت و درمان شهرستان رودسر، ۱۵ آتش نشان با ۶ خودروی اطفای حریق به سرعت برای مهار این حریق، به محل حادثه اعزام شدند.

سعید صابر افزود: این آتش سوزی با ١٢ نوبت آبرسانی و درمدت یک ساعت و نیم مهار و از سرایت آتش به ساختمان‌های مجاور جلوگیری شد.

وی گفت: علت و میزان خسارت این حادثه در دست بررسی است.