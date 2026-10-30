به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دکتر مهران احمدی بلوطکی اظهار کرد: به دنبال وقوع این حادثه، چهار نفر شامل یک مرد ۵۸ ساله و سه زن ۲۸، ۳۵ و ۵۵ ساله مصدوم شدند و یک دختر بچه سه‌ساله نیز جان خود را از دست داد.

وی افزود: پس از اعلام حادثه به مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵، اقدامات لازم برای رسیدگی به مصدومان انجام شد و سه نفر از مصدومان توسط ۲ دستگاه آمبولانس اورژانس پیش‌بیمارستانی به بیمارستان‌های گلستان و کرمی اهواز منتقل شدند و یکی از مصدومان با رضایت شخصی از انتقال به مرکز درمانی خودداری کرد.

دگتر احمدی بلوطکی بر ضرورت رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی تأکید کرد و از رانندگان خواست با پرهیز از سرعت غیرمجاز و رانندگی در حالت خستگی و خواب‌آلودگی و با استفاده از کمربند ایمنی و صندلی مخصوص کودک، برای حفظ جان خود و سرنشینان و پیشگیری از حوادث ناگوار تلاش کنند.

بر اساس این گزارش بامداد روز پنجشنبه نیز تصادف سه دستگاه خودروی سواری در محدوده فلکه پنج نخل اهواز پنج مصدوم و یک کشته به جا گذاشت.