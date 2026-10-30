مدیرکل بنادر و دریانوردی استان خوزستان گفت: بیش از ۷ میلیون و ۶۰۰ هزار تُن کالای اساسی در ۷ ماهه امسال از بندر امام خمینی خارج و به اقصی نقاط کشور ارسال شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، بهروز آقایی با اشاره به خروج بیش از ۷ میلیون و ۶۰۰ هزار تُن کالای اساسی از بندر امام خمینی در هفت‌ماهه امسال، بیان داشت: طرح احداث زیرساخت در اراضی توسعه‌ای ۳۲۹ هکتاری این بندر با پیشرفت فیزیکی ۷۰ درصدی در حال اجراست و با تکمیل آن، ۱۰ میلیون تُن به ظرفیت تخلیه و بارگیری بندر افزوده می‌شود.

وی با اشاره به روند توسعه زیرساخت‌های بندر امام خمینی اظهار کرد: طرح احداث زیرساخت در اراضی توسعه‌ای ۳۲۹ هکتاری این بندر با هدف افزایش ظرفیت عملیاتی، توسعه فعالیت‌های بندری و فراهم‌کردن زمینه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حال اجراست.

آقایی افزود: این طرح با پیشرفت فیزیکی ۷۰ درصدی در مرحله تکمیل زیرساخت‌ها قرار دارد و پیش‌بینی می‌شود اراضی آماده‌شده در سال آینده برای سرمایه‌گذاری و اجرای طرح‌های بخش خصوصی در اختیار متقاضیان قرار گیرد.

مدیرکل بنادر و دریانوردی خوزستان با بیان اینکه اجرای این طرح از طرح‌های مهم زیرساختی بنادر استان به شمار می‌رود، گفت: مجموع اعتبار پروژه‌های احداث زیرساخت در اراضی توسعه‌ای بندر امام خمینی (ره) بیش از پنج هزار میلیارد تومان است که این سرمایه‌گذاری نقش مهمی در توسعه ظرفیت‌های بندری و پشتیبانی لجستیکی استان خواهد داشت.

آقایی ادامه داد: با تکمیل زیرساخت‌های اراضی توسعه‌ای و الحاق ۳۲۹ هکتار زمین جدید به محدوده عملیاتی و پشتیبانی بندر، ظرفیت تخلیه و بارگیری این مجتمع بندری ۱۰ میلیون تُن در سال افزایش می‌یابد و بستر مناسب‌تری برای استقرار فعالیت‌های صنعتی، لجستیکی و خدمات وابسته به بندر فراهم می‌شود.

وی با اشاره به نقش بندر امام خمینی (ره) در تامین کالا‌های اساسی کشور بیان کرد: در هفت‌ماهه امسال بیش از هفت میلیون و ۶۰۰ هزار تُن کالای اساسی از این بندر به مقاصد مختلف کشور خارج شده است؛ آماری که جایگاه این مجتمع بندری را در زنجیره تامین و توزیع کالا‌های مورد نیاز کشور نشان می‌دهد.

مدیرکل بنادر و دریانوردی خوزستان تاکید کرد: توسعه اراضی پشتیبانی و تکمیل زیرساخت‌های حمل‌ونقل و لجستیک، در کنار فراهم‌کردن زمینه حضور سرمایه‌گذاران بخش خصوصی، می‌تواند به افزایش ظرفیت عملیاتی بندر و تسهیل جابه‌جایی کالا کمک کند.

منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره) با برخورداری از زیرساخت‌های بندری و دسترسی به شبکه‌های حمل‌ونقل جاده‌ای و ریلی، از مراکز مهم تخلیه و بارگیری کالا‌های اساسی کشور به شمار می‌رود.

همچنین پیش‌تر، در جریان بارگیری یک کشتی تجاری در بندر امام خمینی (ره)، ۱۳ هزار تُن کود اوره طی ۲۴ ساعت بارگیری شد که معادل دو برابر نرم معمول عملیاتی این پایانه اعلام شده است.

پیش از این، طرح بهسازی خطوط ریلی بندر امام خمینی (ره) با هدف نوسازی خطوط ورودی و پایانه کانتینری این مجتمع بندری با پیشرفت فیزیکی ۶۷ درصدی در دست اجرا بود.

همچنین عملیات نوسازی و بهسازی اسکله‌های ۲۵ و ۲۶ بندر امام خمینی (ره) با پیشرفت فیزیکی ۹۳ درصدی در شهریور امسال در مراحل پایانی قرار داشت.

در همین راستا، پروژه‌های سرمایه‌گذاری به ارزش ۳۵ همت در بندر امام خمینی (ره) در حال اجراست که آماده‌سازی اراضی ۳۲۹ هکتاری برای توسعه فعالیت‌های بندری و جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی از جمله محور‌های آن است.

همچنین شهریور امسال چهار طرح توسعه‌ای در بندر امام خمینی (ره) با سرمایه‌گذاری ۷.۷ همت به بهره‌برداری رسید که طرح‌های مرتبط با انبارش کالا‌های اساسی و فرآوری محصولات کشاورزی از جمله آنها بود.