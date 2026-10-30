۲۵ فقره سرقت در پرونده سارقان کارگاههای صنعتی
سرپرست فرماندهی انتظامی شهرستان اراک از دستگیری دو سارق کارگاههای صنعتی و کشف ۲۵ فقره سرقت توسط مأموران انتظامی بخش معصومیه در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛
سرهنگ «محسن رضایی» در تشریح این خبر بیان داشت: در پی وقوع چند فقره سرقت از کارگاههای صنعتی در شهرستان اراک، بررسی موضوع بهصورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی این شهرستان قرار گرفت.
وی افزود: مأموران انتظامی پاسگاه معصومیه با انجام اقدامات اطلاعاتی موفق به شناسایی دو سارق حرفهای شدند که پس از هماهنگی با مرجع قضایی، در یک عملیات ضربتی دستگیر شدند.
سرهنگ رضایی بیان داشت: دو متهم در بازجوییهای فنی به ۲۵ فقره سرقت اعتراف کردند و از مخفیگاه متهمان ۳۰ میلیارد ریال اموال سرقتی نیز کشف شد.
سرپرست فرماندهی انتظامی شهرستان اراک در پایان خاطرنشان کرد: دو متهم پس از تشکیل پرونده، برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.