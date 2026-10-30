به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد،سرهنگ شفیعی گفت: در پی وقوع چندین فقره سرقت باطری در سطح شهرستان یزد، شناسایی و دستگیری سارق یا سارقان در دستور کار ماموران کلانتری ۱۸ حسن آباد قرار گرفت.

وی گفت: ماموران کلانتری ۱۸ با اشراف اطلاعاتی و بررسی شیوه‌های وقوع سرقت و آثار بجامانده در محل سرقت ۴ نفر سارق سابقه دار را در این زمینه شناسایی و با هماهنگی مقام قضائی آنان را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان یزد با بیان اینکه سارقان در بازجویی اولیه ماموران به ۴۰ فقره سرقت باطری خودرو‌های سواری و سنگین اعتراف کرد، اظهار داشت: متهمین همراه با پرونده متشکله برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شد.