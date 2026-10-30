رئیس هیئت انجمن‌های ورزشی آذربایجان شرقی گفت: ۲ تیم از تبریز و مراغه به رقابت‌های انتخابی تکبال کشور اعزام شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، علی حسن پور افزود: تیم‌های تکبال عبدی مراغه و تبریز در مسابقات انتخابی تیم ملی در تهران شرکت کرده‌اند. این مسابقات به مدت ۲ روز در استادیوم بزرگ آزادی تهران برگزار می‌شود.

وی اضافه کرد: ساسان ملک نژاد و امیرمحمد شبستری فام از مراغه و سردار شایان و مهرشاد عابدی در تیم تبریز ورزشکاران اعزامی به این رقابت‌ها هستند.

حسن‌پور گفت: نفرات برتر این مسابقات به تیم ملی برای حضور در رقابت‌های بین المللی معرفی می‌شوند.

مسابقات تکبال به صورت یک یا ۲ نفره با بازی روی یک میز خمیده که مخصوص این رشته طراحی شده انجام می‌شود.

بازیکنان با حداکثر سه ضربه به توپ با هر بخشی از بدن خود به جز دست باید آن را به منطقه حریف هدایت کنند، به طوری که یا در زمین حریف اصابت کند و امتیاز کسب شود یا حریف رالی را ادامه دهد.

تکبال یک ورزش مبتنی بر فوتبال است که هدف آن افزایش مهارت‌های فنی، تمرکز و استقامت بازیکنان است.