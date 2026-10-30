به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، عباس ساکی ارزیابی وضعیت تولید و بررسی چالش‌های کشت محصولات صنعتی را در جریان بازدید عاطفه داداشیان، رئیس گروه گیاهان صنعتی دفتر محصولات صنعتی وزارت جهاد کشاورزی از شرکت کشت و صنعت کارون شوشتر، ضروری دانست و اظهار داشت: در این راستا، مهم‌ترین مسائل و چالش‌های حوزه کشت و برداشت نیشکر و همچنین راهکارهای توسعه سطح زیر کشت چغندرقند در این واحد صنعتی مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: طرح دو منظوره کردن کارخانجات (تولید همزمان چغندرقند و نیشکر) به منظور بهینه‌سازی ظرفیت‌های تولیدی و کاهش ریسک‌های زراعی، از محورهای اصلی تصمیمات اتخاذ شده در این مجموعه است.

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معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان با اشاره به اهمیت نظارت بر زنجیره تولید تصریح کرد: ارزیابی میدانی روند اجرای عملیات برداشت نیشکر و بررسی دقیق بخش‌های مختلف فرآیند تولید شکر خام در حضور مقام وزارتخانه، زمینه را برای شناسایی نقاط قوت و رفع گلوگاه‌های تولیدی فراهم می‌کند.

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ساکی در پایان تأکید کرد: توسعه محصولات صنعتی و ارتقای بهره‌وری در واحدهای کشت و صنعت، گامی مؤثر در جهت تأمین نیازهای داخلی و تقویت امنیت غذایی کشور محسوب می‌شود.