به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ رئیس واحد آتش نشانی و ایمنی فومن گفت: امروز در پی گزارش حریق در طبقه چهارم ساختمانی واقع در بلوار ابوذر فومن، ۱۱ آتش نشان با ۴ خودروی اطفای حریق به سرعت به محل حادثه اعزام شدند.

امین خوش برش افزود: با تلاش موفق آتش نشانان فومنی، این حریق، ۳۰ دقیقه پس از وقوع به صوت کامل مهار شد و هیچ کس در این حادثه آسیب جانی ندید.

وی گفت: علت وقوع آتش سوزی در دست بررسی است.