حامد وفایی ناظر علمی کتاب «راهنمای جامع شناخت چین» در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، افزود: این اثر حوزه‌های مختلفی از جمله جغرافیا، جمعیت، اقتصاد، سیاست خارجی، فلسفه، جامعه، ادبیات و آداب‌ورسوم چین را بررسی می‌کند.

وفایی افزود: این کتاب با بررسی ابعاد تاریخی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی چین، می‌کوشد تصویری جامع از این کشور ارائه دهد؛ شناختی که با توجه به اهمیت روزافزون روابط ایران و چین، می‌تواند به تقویت تعاملات علمی، فرهنگی و اقتصادی دو کشور کمک کند.زینب سلیمانی خبرنگار خبرگزاری صداوسیما گزارش می دهد: