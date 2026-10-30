مدیرکل مدیریت بحران استانداری یزد، با اشاره به اهمیت آمادگی عمومی در مواجهه با مخاطرات، بر لزوم کاهش آسیب‌پذیری و آموزش مستمر اقشار مختلف جامعه تأکید کرد.



به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، وی در سلسله‌نشست‌های اندیشکده جهش با موضوع «تاب‌آوری» با اشاره به نام‌گذاری‌های ملی و بین‌المللی در این زمینه اظهار داشت: «موضوع تاب‌آوری از جنبه‌های مختلف اجتماعی و مدیریتی در حال بررسی است. امسال هم در سطح جهانی شعار "تاب‌آوری از خانه" مطرح بود و هم در هفته مدیریت بحران، نام‌گذاری "مردمِ آماده و ایرانِ تاب‌آور" نشان‌دهنده اهمیت این مفهوم است؛ چراکه باید با ارائه آموزش‌های لازم، جامعه را در تمام ابعاد برای مواجهه با مخاطرات به آمادگی کامل برسانیم.»

مدیرکل مدیریت بحران یزد با بیان اینکه حوادث همواره رخ می‌دهند، اما نباید اجازه داد به بحران تبدیل شوند، افزود: «حوادث زمانی تبدیل به بحران می‌شوند که فرد یا جامعه دچار آسیب‌پذیری باشد. بنابراین، برای کاهش این آسیب‌پذیری‌ها نیازمند شناسایی گروه‌های حساس از جمله کودکان، سالمندان، زنان سرپرست خانوار و کارگران روزمزد هستیم تا شرایط لازم برای ارتقای توان تاب‌آوری آنها فراهم شود.»

وی در ادامه به اهمیت بهره‌گیری از ظرفیت‌های اجتماعی استان اشاره کرد و گفت: «در کنار رویکرد‌های محله‌محور و مدرسه‌محور در آموزش، باید از سرمایه‌های اجتماعی و معنوی استان یزد نیز استفاده کنیم. با ایجاد یک پیوند منسجم میان مردم، مساجد و مدیریت محلی می‌توان به این اهداف دست یافت.»

او در پایان با تأکید بر هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی خاطرنشان کرد: «در حال حاضر نهاد‌هایی مانند هلال‌احمر و بهزیستی از طریق طرح‌هایی نظیر "دوام"، "خانه‌های هلال" و "طرح محب" اقدامات آموزشی مناسبی انجام می‌دهند، اما دستیابی به تاب‌آوری واقعی و به حداقل رساندن خسارات ناشی از بحران‌ها، نیازمند مشارکت سازمان‌یافته، وحدت رویه و اجرای برنامه‌های مشترک برای عموم مردم است.»

مدیرعامل اندیشکده جهش: ارتقای تاب‌آوری اجتماعی راهبردی ضروری در برابر تهدید‌ها است

سید محمد دعایی، رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل اندیشکده جهش و دبیر نشست‌های صبح جمعه، در تشریح دلایل برگزاری این گردهمایی اظهار داشت: «با توجه به شرایط کنونی جامعه و تداوم تهدید‌ها و خباثت‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی، موضوع تاب‌آوری اجتماعی در اقشار مختلف به یکی از دغدغه‌های جدی مسئولان و مردم تبدیل شده است.»

وی با اشاره به ضرورت هم‌افزایی میان بخش‌های مختلف افزود: «هدف از برپایی این جلسات، گرد هم آوردن نخبگان، مدیران‌کل دستگاه‌های اجرایی مرتبط، معتمدان محلات و اساتید و نخبگان دانشگاهی ذیل اندیشکده جهش است تا با هم‌اندیشی و هم‌فکری، به راهکار‌های عملی و اثربخشی دست یابیم.»

دعایی در پایان خاطرنشان کرد: مردم عزیز ما همواره با حضور مؤثر خود در برابر بیگانگان، از کیان کشور حراست کرده و پشتوانه‌ای مستحکم برای نیرو‌های مسلح بوده‌اند؛ از این رو امیدواریم با اتخاذ تدابیر مناسب و تقویت تاب‌آوری در ابعاد گوناگون، گام‌های ارزنده‌ای برای حمایت از جامعه برداشته شود.