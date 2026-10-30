پنج شبکه رادیویی با تولید و پخش ویژه‌برنامه‌های تخصصی، نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت را از دریچه تحلیل آثار، گفت‌و‌گو با هنرمندان و گزارش‌های میدانی روایت می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، به نقل از روابط عمومی معاونت صدا ، همزمان با برگزاری نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت، شبکه‌های رادیویی فرهنگ ، جوان ، صبا ، نمایش و تهران با تدارک ویژه‌برنامه‌های متنوع، به پوشش این رویداد سینمایی می‌پردازند. برنامه‌هایی که با محوریت معرفی آثار، گفت‌و‌گو با فیلم‌سازان، بررسی ابعاد فرهنگی و هنری جشنواره و بازخوانی ظرفیت سینما در روایت مقاومت، تلاش می‌کنند مخاطبان را در جریان رویداد‌های این جشنواره قرار دهند.

رادیو فرهنگ؛ روایت زنده جشنواره از پردیس ملت

برنامه «هفت اقلیم» از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ، از شنبه ۹ آبان، هر شب ساعت ۲۰ به‌صورت زنده از پردیس سینمایی ملت، محل برگزاری جشنواره، روی آنتن می‌رود.

این ویژه‌برنامه با هدف پوشش رویدادها، تحلیل آثار و انعکاس دیدگاه‌های اهالی سینمای مقاومت، تازه‌ترین اخبار، حواشی و گفت‌و‌گو‌های تخصصی جشنواره را دنبال می‌کند.

تهیه‌کنندگی «هفت اقلیم» بر عهده ملیحه صادق‌کاظمی است و مهدی محمدیان‌فر اجرای آن را بر عهده دارد.

همچنین بخش «استاد حاشیه» با هنرمندی منصور اسکندری، فضایی طنزآمیز و در عین حال انتقادی و تحلیلی به برنامه می‌بخشد.

حمیرا فراتی نیز با حضور در پردیس ملت، گزارش‌های زنده و گفت‌و‌گو‌های کوتاهی از متن و حاشیه جشنواره تهیه می‌کند.

رادیو جوان؛ گفت‌و‌گو با نسل نو در «کافه رادیو»

شبکه رادیویی جوان با برنامه «کافه رادیو» به بررسی آثار جشنواره و دیدگاه‌ها و دغدغه‌های نسل جوان سینمای مستند می‌پردازد.

بخش «میز سینما» نیز میزبان فیلم‌سازان و فعالان این حوزه خواهد بود تا ابعاد مختلف آثار و تجربه‌های سینمایی آنان را بررسی کند.

«کافه رادیو» به تهیه‌کنندگی سیروس رجبی و با اجرای علیرضا کنگرلو، از شنبه تا چهارشنبه، ساعت ۱۵ به مدت ۴۵ دقیقه پخش می‌شود.

رادیو صبا؛ نگاهی هنری به سینمای مقاومت در «هنرچی»

برنامه «هنرچی» از شبکه رادیویی صبا، با نگاهی به تازه‌ترین رویداد‌های فرهنگی و هنری، به بررسی آثار و رویکرد‌های سینمایی جشنواره فیلم مقاومت می‌پردازد و جایگاه این رویداد را در سینمای ایران از منظر هنر و فرهنگ دنبال می‌کند.

این برنامه با محوریت اخبار سینما، تئاتر و موسیقی، به تهیه‌کنندگی آزاده شاهرخ‌مهر و با اجرای فریبا باقری، از شنبه تا چهارشنبه ساعت ۲۱ روی آنتن می‌رود.

رادیو نمایش؛ ویژه‌برنامه اختصاصی جشنواره

شبکه رادیویی نمایش نیز با تولید برنامه اختصاصی «رادیو جشنواره سینمای مقاومت»، به پوشش این رویداد سینمایی می‌پردازد.

این برنامه از شنبه ۹ آبان‌ماه، هر روز ساعت ۱۶ تا ۱۷ پخش می‌شود. علی بهرامی تهیه‌کنندگی و میثم کریمی اجرای این ویژه‌برنامه را بر عهده دارند.

رادیو تهران؛ بازخوانی روایت ایستادگی در «چراغ سینما»

برنامه زنده «چراغ سینما» در رادیو تهران، با نگاهی به نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت، ظرفیت سینما در روایت ایستادگی ملت‌ها و بازتاب پیوند مقاومت با پیشرفت و سازندگی را بررسی می‌کند.

این برنامه با فراتر رفتن از روایت‌های صرفاً میدانی و نظامی، به اراده انسان‌ها برای ایستادگی و تداوم زندگی می‌پردازد و این پرسش را مطرح می‌کند که چگونه می‌توان واقعیت‌های مقاومت را به روایت‌هایی ماندگار در سینما تبدیل کرد.

«چراغ سینما» دوشنبه‌ها ساعت ۲۱:۳۰ به‌صورت زنده پخش می‌شود.

تدارک این مجموعه برنامه‌ها در پنج شبکه رادیویی، فرصتی برای بازتاب گسترده‌تر آثار و دیدگاه‌های سینمای مقاومت و همراهی مخاطبان با رویداد‌های نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت فراهم می‌کند.