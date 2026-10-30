مردم دامغان ۴هزار بسته آجیل و خشکبار را برای کمک به مدافعان وطن به جنوب کشور ارسال کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ سرهنگ احمد حسین پور فرمانده سپاه شهرستان دامغان گفت: به همت بسیج حوزه کربلای دامغان مردم منطقه دامنکوه ۴ هزار بسته آجیل و خشکبار شامل خرما ، پسته ،بادام، انجیر و شکلات را به بندرعباس فرستادند تا در اختیار مدافعان وطن قرار بگیرد.

وی افزود: ارزش این بسته‌ها ۱۲ میلیارد ریال است

وی گفت: کمک‌های مردمی به جبهه ها به طور مداوم ادامه خواهد داشت و هر ماه یک محموله به جبهه‌ها ارسال خواهد شد