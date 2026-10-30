اجلاسیه مدیران و معاونان آموزشی مدارس علمیه مازندران با هدف هماهنگی سیاست‌های کلان آموزشی و آشنایی مدیران مدارس علمیه با فرایند‌های آموزشی در آمل برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، اجلاسیه مدیران و معاونان آموزشی مدارس علمیه مازندران با حضور معاون آموزش حوزه‌های علمیه کشور و مسئولان استانی در حوزه علمیه امام حسن عسگری (ع) شهرستان آمل برگزار شد.

این اجلاسیه با هدف هماهنگی سیاست‌های کلان آموزشی، تبیین برنامه‌های پیش‌رو و آشنایی مدیران مدارس علمیه با فرایند‌های آموزشی سال‌های آینده برگزار شد.

رئیس حوزه علمیه امام حسن عسکری (ع) آمل گفت: اجلاسیه مدیران مدارس علمیه و معاونان آموزشی استان مازندران، نشستی تخصصی با محوریت مسائل آموزشی حوزه‌های علمیه است که با حضور معاون آموزش حوزه‌های علمیه کشور، مدیریت حوزه علمیه استان، مدیران مدارس علمیه و معاونان آموزشی این مدارس برگزار شد.

حجت الاسلام یونس امیری با بیان اینکه این اجلاسیه به‌صورت سالانه برگزار می‌شود، افزود: برگزاری این نشست‌ها فرصتی برای تعامل و تبادل نظر میان مدیران و معاونان آموزشی مدارس علمیه فراهم می‌کند تا ضمن بررسی سیاست‌های کلی آموزشی، هماهنگی لازم برای اجرای برنامه‌های ابلاغی در سطح مدارس علمیه استان ایجاد شود.

رئیس حوزه علمیه امام حسن عسکری آمل با اشاره به ضرورت آگاهی مدیران از رویکرد‌های آموزشی حوزه‌های علمیه تصریح کرد: یکی از اهداف مهم این اجلاسیه، آشنایی دقیق‌تر مدیران و معاونان آموزشی با سیاست‌ها و برنامه‌هایی است که برای سال‌های آینده پیش‌بینی شده و قرار است در مدارس علمیه به اجرا در آید.

حجت الاسلام امیری ادامه داد: در چنین نشست‌هایی، مدیران مدارس علمیه و معاونان آموزشی با سیاست‌های کلان آموزشی و روند‌های پیش‌رو آشنا می‌شوند و زمینه هماهنگی بیشتر میان مدیریت حوزه علمیه استان و مدارس مختلف فراهم می‌شود؛ موضوعی که می‌تواند در برنامه‌ریزی بهتر آموزشی و اجرای منسجم‌تر سیاست‌ها مؤثر باشد.

وی با تأکید بر اهمیت هم‌افزایی میان مسئولان آموزشی حوزه‌های علمیه خاطرنشان کرد: هماهنگی میان مدیران مدارس و معاونان آموزشی، نقش مهمی در پیشبرد برنامه‌های آموزشی دارد و برگزاری اجلاسیه‌های سالانه می‌تواند به ایجاد درک مشترک از اهداف، سیاست‌ها و مسیر حرکت آموزشی حوزه‌های علمیه کمک کند.