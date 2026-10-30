سخنگوی ارتش یمن اعلام کرد: رهگیری یک فروند پهپاد در حریم هوایی مکه، دروغ است، نیرو‌های مسلح ما ۶ عملیات نظامی ویژه در عمق خاک «عربستان» اجرا کردند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما ؛ به نقل از شبکه «المسیره»، «سرتیپ یحیی سریع»، سخنگوی ارتش یمن اعلام کرد: نیرو‌های مسلح ما ۶ عملیات نظامی ویژه در عمق خاک «عربستان» اجرا کردند.

سرتیپ یحیی سریع در بیانیه‌ای تاکید کرد: در پاسخ به حمله‌ها و تجاوزگری‌های وحشیانه و ددمنشانه ائتلاف متجاوز سعودی که بخش‌های گوناگون کشور و مردم ما را هدف قرار می‌دهد و نیز در واکنش به کشتار و جنایت‌های اخیر دشمن متجاوز به بخش‌های گوناگون یمن که ده‌ها شهید و زخمی بر جا گذاشته است - که اغلب آنها زنان و کودکان هستند - نیرو‌های مسلح یمن با یاری خداوند متعال، ۶ عملیات نظامی ویژه در عمق خاک عربستان اجرا کردند.

سخنگوی ارتش یمن افزود: در عملیات نخست، پالایشگاه «راس تنورة» با یک موشک بالستیک هدف قرار گرفت و به لطف خداوند، عملیات با دقت انجام گرفت.

در عملیات دوم، شرکت نفتی «آرامکو» در منطقه «بقیق» با یک موشک بالستیک هدف قرار گرفت و به لطف خداوند، موشک با موفقیت به هدف برخورد کرد.

سرتیپ یحیی سریع تاکید کرد: ارتش یمن در عملیات سوم، فرودگاه «ملک خالد» در ریاض را با موجی از موشک‌ها هدف قرار دادند و موشک‌ها با دقت به هدف‌های مورد نظر برخورد کردند.

او خاطر نشان کرد: در عملیات چهارم هم فرودگاه بین المللی «ملک فهد» در شهر «الدمام» با یک پهپاد هدف قرار گرفت. پهپاد با دقت به هدف اصابت کرد و باعث به وجود آمدن اختلال پرواز‌ها در این فرودگاه شد.

در عملیات ویژه پنجم، ارتش یمن پالایشگاه نفت «رابغ» را با یک موشک بالستیک هدف قرار دادند و با یاری خداوند، عملیات با موفقیت انجام شد.

سرتیپ یحیی سریع افزود: ارتش یمن در عملیات ششم، مقر فرماندهی استقرار یگان‌های دشمن سعودی را در منطقه «نجران» هدف قرار دادند که به کشته یا زخمی شدن شماری از افسران و سربازان دشمن سعودی منجر شده است.

او در ادامه گفت: ارتش یمن به یاری خداوند به دفاع از ملت و کشور خود ادامه می‌دهند و عملیات نظامی ویژه در عمق خاک سعودی، تحمیل «معادله محاصره در برابر محاصره»، «تشدید در برابر تشدید (تنش ها)» و نیز حمله‌ها علیه مراکز استقرار نظامیان وابسته به دشمن سعودی تا زمان توقف تجاوزگری به خاک یمن و پایان محاصره علیه کشور عزیزمان همچنان ادامه خواهد داشت.

همچنین، یحیی سریع سخنگوی ارتش یمن در پیامی اعلام کرد: "نیرو‌های ارتش تاکید می‌کنند که امروز هیچ عملیاتی در عمق خاک عربستان انجام نداده‌اند و ادعای دشمن سعودی مبنی بر رهگیری یک فروند پهپاد در حریم هوایی مکه دروغی بزرگ است. عملیات ما تاسیسات نفتی و پایگاه‌های نظامی عربستان سعودی را هدف قرار می‌دهد دیگر کسی در جهان این گونه دروغ‌های رژیم آل سعود را باور نمی‌کند".