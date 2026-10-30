کارگروه توسعه آموزش قرآن کهگیلویه و بویراحمد در پیشبرد برنامه‌های قرآنی، عنوان شایسته تقدیر را کسب کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، محمدرضا مسیب‌زاده، مشاور وزیر آموزش‌وپرورش و قائم‌مقام دبیر و دبیر کمیسیون توسعه آموزش عمومی قرآن کشور، با صدور لوح تقدیری، از ایوب رضایی، مدیرکل آموزش‌وپرورش و رئیس کارگروه توسعه آموزش عمومی قرآن استان، به‌دلیل کسب این عنوان و راهبری کارگروه قدردانی کرد.

این موفقیت، حاصل تلاش و همکاری مجموعه عوامل کارگروه توسعه آموزش عمومی قرآن استان در راستای تقویت تعاملات بین‌دستگاهی و بهره‌گیری از ظرفیت نهاد‌های مختلف برای پیشبرد برنامه‌های قرآنی است؛ رویکردی که می‌تواند زمینه‌ساز گسترش آموزش عمومی قرآن کریم و تقویت فرهنگ انس با کلام وحی در جامعه باشد.

همچنین از تلاش‌های دبیر، مسئول پیگیری، اعضای کارگروه و سایر همکاران آموزش‌وپرورش استان در پیشبرد اهداف توسعه آموزش عمومی

قرآن کریم قدردانی شده است.

توسعه آموزش عمومی قرآن کریم، گسترش زمینه انس دانش‌آموزان و اقشار مختلف جامعه با کلام وحی و تقویت مشارکت دستگاه‌ها و نهاد‌های فرهنگی و اجرایی، از محور‌های مهم فعالیت در مسیر تحقق اهداف سند راهبردی توسعه آموزش عمومی قرآن کشور به شمار می‌رود که در ارزیابی دبیرخانه کمیسیون توسعه آموزش عمومی قرآن کشور، آموزش وپرورش کهگیلویه وبویراحمد به‌دلیل عملکرد در زمینه جلب مشارکت دستگاه‌ها و نهاد‌های استانی، شایسته تقدیر شناخته شد.