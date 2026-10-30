به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ در این مجموعه خبر‌هایی از قدم‌نورسیده ، قوانین و توصیه‌های پزشکان و کارشناسان حوزه جوانی جمعیت و روایت یک خانواده خوش جمعیت در بسته جوانی جمعیت گنجانده شده است.

زندگی خانواده آقای منظمی فر از اهالی گرمسار نمونه ای از خاطرات شیرین زیستن در جوار بچه هاست .

خانواده آقای منظمی فر با چهار فرزند سرشار از صمیمت و کنار هم بودن برادر و خواهرهاست که خاطرات بی جایگزینی را در یک قاب ۶ نفره می افریند .

امیرعلی ، حلما، هلنا و هانا بچه هایی هستند که با برگزاری کلاس خانگی قرآن کریم برای کودکان دیگر از رازهای شیرینی زندگی در یک خانواده پر جمعیت می گویند .