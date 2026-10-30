معاون هماهنگی امور گردشگری و زیارت استانداری فارس از برگزاری همایشی علمی با هدف بازخوانی میراث تمدنی ایران و بررسی جایگاه تاریخی منشور کوروش، ۱۵ آبان در دانشگاه شیراز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مهدی پارسایی معاون هماهنگی امور گردشگری و زیارت استانداری فارس با اشاره به رویکرد علمی و فرهنگی این رویداد، گفت: این همایش با هدف بررسی ابعاد تاریخی و تمدنی دوره هخامنشیان و تبیین جایگاه منشور کوروش در تاریخ اندیشه‌های انسانی و فرهنگی طراحی شده است.

وی با اشاره به مصوبه اجلاس چهل و سوم کنفرانس عمومی یونسکو در سمرقند (نوامبر ۲۰۲۵)، افزود: تصویب قطعنامه‌ای با عنوان «استوانه کوروش؛ منشوری آغازین در زمینه حقوق بشر و تنوع فرهنگی» در این اجلاس، زمینه‌ساز توجه بیشتر جهانی به این اثر تاریخی و ارزش‌های فرهنگی مرتبط با آن شده است.

معاون استاندار فارس اظهار کرد: در راستای این موضوع، برنامه‌ریزی برای برگزاری سمینار علمی در دانشگاه شیراز انجام شده تا استادان تاریخ و باستان‌شناسی، شخصیت کوروش هخامنشی، ساختار سیاسی و فرهنگی آن دوران و محتوای تاریخی منشور را مورد بررسی قرار دهند.

پارسایی با تأکید بر ظرفیت‌های علمی و فرهنگی شیراز گفت: برگزاری چنین رویدادی فرصتی برای گفت‌وگوی تخصصی درباره میراث تاریخی ایران و معرفی ظرفیت‌های فرهنگی استان فارس به مخاطبان داخلی و بین‌المللی فراهم می‌کند. وی افزود که پرداختن به این بخش از تاریخ، علاوه بر افزایش آگاهی عمومی، به تقویت پیوند میان پژوهش‌های تاریخی و گردشگری فرهنگی کمک می‌کند.

وی در ادامه با اشاره به اهمیت منشور کوروش در دوران معاصر، گفت: این اثر در حوزه گفت‌و‌گو درباره مدارا و تنوع فرهنگی جایگاه ویژه‌ای دارد. همچنین همکاری میان دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی و متخصصان میراث فرهنگی می‌تواند زمینه‌ساز بهره‌گیری بهتر از ظرفیت‌های علمی استان و معرفی دقیق‌تر هویت تمدنی ایران باشد.