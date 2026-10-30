به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، برخی از مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های جهان در تاریخ ۸ ّآبان ۱۴۰۵ را می‌توانید در این خبر ببینید.

مهمترین عناوین برخی رسانه‌های جنوب شرق آسیا

کانال اخبار آسیا

وزیر دفاع استرالیا: تقویت نظامی چین در جنوب شرقی آسیا «فشار» ایجاد می‌کند

مذاکرات انتخابات ملاکا گسست‌های ائتلاف‌های سیاسیِ در حال تغییر مالزی را آشکار می‌سازد

مالزیا رزرو

وضعیت مالزی به عنوان شریک بریکس مکمل پیمان‌های تجاری سنتی است و تاب‌آوری اقتصادی را حفظ می‌کند

مالایی میل

وزیر کشور: مالزی پس از حکم دادگاه، استرداد ۵،۰۰۰ پناهجوی میانماری را آغاز می‌کند

فری مالزیا تودی

مالزی به تقویت آسه آن و مناسبات دفاعی گسترده‌تر متعهد است

استار مالزی

مالزی خواهان تدوین فوری کد رفتاری در دریای جنوبی چین شد

امارات متحده عربی سی میلیون بشکه نفت خام به اندونزی صادر می‌کند

وزیر دفاع فیلیپین، ادعای چین را در سو استفاده از ریاست دوره‌ای آسه آن رد کرد

اتوسان مالزی

مردم اندونزی به سیاست‌های دولت پرابوو اعتراض کردند

سان

زمین‌لرزه‌ای به بزرگای ۶.۲ دریاچه باندا در اندونزی را لرزاند

استرو آوانی

اندونزی درباره ۹۷ شرکت مرتبط با آتش‌سوزی جنگل‌ها تحقیق می‌کند

ایران تأکید کرد که هفت شرط باید مورد موافقت قرار گیرد

نیکی آسیا

مطالعه نشان می‌دهد آتش‌سوزی‌ها و مه دود در اندونزی موجب مرگ بیش از ۵،۲۰۰ نفر شده است

آنتارا نیوز

اندونزی خواهان همکاری آسه آن و ژاپن برای مقابله با تهدید‌های سایبری شد

نیو استریت تایمز

تایلند تابعیت خاخام را پس از ۱۶ سفر با گذرنامه آمریکایی لغو کرد

اج مالزی

افزایش قیمت نفت در پی نشانه‌هایی از احتمال ازسرگیری حملات نظامی آمریکا علیه ایران

فری مالزیا تودی

نیروی دریایی سپاه ایران یک پهپاد آمریکایی را به صورت سالم بر فراز تنگه هرمز تصرف کرد

نیشن تایلند

نفت وست تگزاس اینترمدیت در ۳۰ اکتبر در پی نگرانی‌ها از حملات آمریکا به ایران ۰.۸ درصد افزایش یافت

دیلی صباح

ترامپ از متحدان خواست خود را برای بازگشت به جنگ با ایران پس از انتخابات میان‌دوره‌ای آماده کنند

یک منبع امنیتی می‌گوید ایران پیام جی‌دی ونس را بی‌پاسخ گذاشته است

پرتال بریتا آر تی‌ام

ایران می‌گوید سه نفتکش در تنگه هرمز با مین برخورد کرده‌اند