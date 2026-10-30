مذاکرات انتخابات ملاکا گسستهای ائتلافهای سیاسیِ در حال تغییر مالزی را آشکار میسازد
وضعیت مالزی به عنوان شریک بریکس مکمل پیمانهای تجاری سنتی است و تابآوری اقتصادی را حفظ میکند
مطالعه نشان میدهد آتشسوزیها و مه دود در اندونزی موجب مرگ بیش از ۵،۲۰۰ نفر شده است
افزایش قیمت نفت در پی نشانههایی از احتمال ازسرگیری حملات نظامی آمریکا علیه ایران
نیروی دریایی سپاه ایران یک پهپاد آمریکایی را به صورت سالم بر فراز تنگه هرمز تصرف کرد
نفت وست تگزاس اینترمدیت در ۳۰ اکتبر در پی نگرانیها از حملات آمریکا به ایران ۰.۸ درصد افزایش یافت
ترامپ از متحدان خواست خود را برای بازگشت به جنگ با ایران پس از انتخابات میاندورهای آماده کنند
عناوین مهم رسانههای چین
خبرگزاری شینهوا
پایان پنجمین نشست عمومی کمیته مرکزی حزب کمونیست چین با تصویب قطعنامهای برای تقویت انضباط و نظارت حزبی
تأیید اخراج ۳۳ مقام ارشد سیاسی و نظامی از حزب کمونیست در پی بررسی پروندههای تخلف و فساد
وزیر امور خارجه چین در دیدار با همتای ایسلندی بر تقویت همکاریهای دوجانبه در حوزههای انرژی زمینگرمایی، تجارت و امور قطب شمال تأکید کرد
چین زیرساختهای پرتاب فضایی خود را برای پاسخگویی به افزایش تقاضای صنعت فضایی توسعه و متنوع میکند
هوش مصنوعی به تحول دیجیتال خدمات پزشکی اولیه و مراقبتهای بهداشتی در چین کمک میکند
ایران نامه معاون رئیسجمهور آمریکا را دریافت کرده، اما هنوز به آن پاسخ نداده است
روزنامه چاینا دیلی
پنجمین نشست عمومی کمیته مرکزی حزب کمونیست چین با تصویب قطعنامه تقویت انضباط و نظارت درونحزبی به پایان رسید
چین اعلام کرد طرح مشترک آمریکا و ژاپن برای تولید موشک نباید به صلح و ثبات منطقه آسیب بزند
شی جینپینگ در پی حادثه مرگبار برخورد قطارهای سریعالسیر در اسپانیا به پادشاه این کشور تسلیت گفت
چین از اتحادیه اروپا خواست از اعمال محدودیتهای تجاری تبعیضآمیز علیه شرکتهای چینی خودداری کند
پکن از واشنگتن خواست به بهانه مسائل حقوق بشری در امور داخلی چین مداخله نکند
چین از افزایش سرمایهگذاری در استان گوانگدونگ و جذب بیش از ۱۰ میلیارد دلار سرمایه مرتبط با همکاریهای اقتصادی آسیا و اقیانوسیه خبر داد
نتایج انتخابات اسرائیل نشان میدهد دست بالا با مخالفان نتانیاهو است، اما تشکیل دولت همچنان با ابهام روبهروست
گلوبال تایمز
نشست عمومی حزب کمونیست چین با تصویب قطعنامه تداوم مبارزه با فساد و تقویت نظارت حزبی پایان یافت
وزارت دفاع چین درباره آزمایش موشکی زیردریایی هستهای نسل جدید این کشور توضیح داد
چین فیلیپین را به ایجاد مانع در مشارکت پکن در نشست وزیران دفاع آسهآن و شرکای آن متهم کرد
مسئول مسکن هنگکنگ پس از انتشار گزارش بررسی آتشسوزی مرگبار منطقه تایپو استعفا کرد
چین اعلام کرد اصل «چین واحد» از اجماع گسترده جامعه بینالمللی برخوردار است
کشورهای سوریه و اردن پس از حملات هوایی اخیر برای تشکیل کمیته امنیتی مشترک توافق کردند
گزارش از آتشگرفتن یک کشتی در تنگه هرمز؛ مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا از وقوع حادثه دریایی خبر داد
سیجیتیان
پایان پنجمین نشست عمومی کمیته مرکزی حزب کمونیست چین و تصویب قطعنامه تقویت انضباط و خودنظارتی حزبی
وزیر امور خارجه چین در دیدار با همتای ایسلندی بر گسترش همکاریهای اقتصادی، انرژی پاک و مناسبات چندجانبه تأکید کرد
وزارت دفاع چین رزمایش مشترک آمریکا و ژاپن را تلاشی برای تشدید صفبندی نظامی در منطقه دانست
وزیر امور خارجه ایران: تهران برای اجرای طرح هفتروزه توقف درگیریها و بازگشایی تنگه هرمز با میانجیها در تماس است
انتخابات اسرائیل بدون تعیین تکلیف قطعی برای تشکیل دولت پایان یافت؛ رقابت بر سر ائتلاف آینده ادامه دارد
چین بار دیگر خواستار پایان تحریمهای اقتصادی، تجاری و مالی آمریکا علیه کوبا شد
چین از افتتاح طولانیترین خط حلقوی مترو در شهر ووهان خبر داد
روزنامه مردم
برگزاری پنجمین نشست عمومی کمیته مرکزی حزب کمونیست چین در پکن
کمیته مرکزی حزب کمونیست چین امروز درباره نتایج نشست عمومی خود نشست خبری برگزار میکند
شی جینپینگ در پی حادثه مرگبار قطارهای سریعالسیر اسپانیا به پادشاه این کشور تسلیت گفت
مقاله سرمقاله روزنامه مردم: حزب را نیرومندتر و توانمندتر بسازیم
گسترش پایدار بازار مصرف چین در سه فصل نخست سال
تعداد قطارهای باری چین و اروپا از ۱۴۰ هزار سفر فراتر رفت
توسعه حملونقل دریایی سبز در چین با اجرای سیاستهای جدید شتاب میگیرد
خبرگزاری خدمات چین
صادرات هنگکنگ در سپتامبر ۶۴٫۹ درصد افزایش یافت؛ بالاترین رشد ماهانه در بیش از چهار دهه
تولید ناخالص اقتصاد دریایی چین در ۹ ماه نخست سال به ۸٫۵ تریلیون یوان رسید و ۴٫۹ درصد افزایش یافت
مسیر مستقیم دریایی میان بندر شانکای پرو و شانگهای، زمان انتقال محصولات کشاورزی به چین را کاهش داده است
درآمد سینمای چین در سال ۲۰۲۶ از ۴٫۷۳ میلیارد دلار فراتر رفت
پس از زلزله منطقه تبت، ۲۶۸۶ واحد مسکونی موقت برای اسکان آسیبدیدگان احداث شد
طولانیترین خط حلقوی متروی چین در شهر ووهان به بهرهبرداری کامل رسید
ساوت چاینا مورنینگ پست
رهبر هنگکنگ بابت آتشسوزی مرگبار منطقه تایپو عذرخواهی کرد؛ مقام ارشد مسکن استعفا داد
گزارش تحقیق درباره آتشسوزی هنگکنگ از ضعف نظارت نهادهای دولتی و پیمانکاران پرده برداشت
چین در آزمایش سامانههای هوش مصنوعی با کاربرد احتمالی نظامی در زیر آب
پیشرفت کرده است
شرکت چینی مدعی شد پردازنده گرافیکی جدیدش در برخی آزمونها با نمونههای پیشرفته آمریکایی رقابت میکند
آمریکا و ژاپن برای تولید مشترک موشکهای پیشرفته به توافق رسیدند
کشورهای عربی متحد آمریکا برای جلوگیری از گسترش جنگ، تماسهای مستقیم خود با ایران را افزایش دادهاند
کره شمالی حدود ده موشک بالستیک کوتاهبرد به سوی دریای شرقی شلیک کرد؛ تنشها در شبهجزیره کره افزایش یافت