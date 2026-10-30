به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، نماینده مجمع ملی فعالان جمعیت در استان گفت: سومین رویداد «حامیم» با هدف توانمندسازی، شبکه‌سازی و ارتقای مهارت‌های اقناعی فعالان حوزه جمعیت و فرزندآوری، با حضور رابطان جمعیت و اعضای تیم‌های ستادی مجمع ملی فعالان جمعیت برگزار شد.

معصومه کریمی با اشاره به فعالیت ۹ رابط جمعیت در استان افزود: رابطان شهرستانی به همراه گروههای ستادی خود، متشکل از گروه‌های «مادران» و «حفظ حیات»، در این رویداد یک‌روزه حضور دارند.

وی،ادامه داد: در این دوره آموزشی و توجیهی، از ظرفیت استادان برجسته کشوری مجمع ملی فعالان جمعیت، حجت‌الاسلام منفرد و حجت‌الاسلام مهدی‌زاده، استفاده شده است.