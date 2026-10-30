دومین رویداد «حامیم»؛
برگزاری دوره توانمندسازی فعالان جمعیت در یاسوج
سومین رویداد «حامیم» با هدف ارتقای مهارتهای اقناعی فعالان حوزه جمعیت و فرزندآوری در یاسوج برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، نماینده مجمع ملی فعالان جمعیت در استان گفت: سومین رویداد «حامیم» با هدف توانمندسازی، شبکهسازی و ارتقای مهارتهای اقناعی فعالان حوزه جمعیت و فرزندآوری، با حضور رابطان جمعیت و اعضای تیمهای ستادی مجمع ملی فعالان جمعیت برگزار شد.
معصومه کریمی با اشاره به فعالیت ۹ رابط جمعیت در استان افزود: رابطان شهرستانی به همراه گروههای ستادی خود، متشکل از گروههای «مادران» و «حفظ حیات»، در این رویداد یکروزه حضور دارند.
وی،ادامه داد: در این دوره آموزشی و توجیهی، از ظرفیت استادان برجسته کشوری مجمع ملی فعالان جمعیت، حجتالاسلام منفرد و حجتالاسلام مهدیزاده، استفاده شده است.
کریمی با بیان اینکه ارتقای توانمندی فعالان مردمی و تقویت ارتباط و تعامل میان گروههای شهرستانی از محورهای این برنامه است، ابراز امیدواری کرد: برگزاری چنین دورههایی بتواند زمینهساز همافزایی بیشتر فعالان این عرصه و برداشتن گامهای مؤثر در مسیر تحقق اهداف جوانی جمعیت در استان باشد.