مدیرکل راه و شهرسازی از برگزاری آزمون ورود به حرفه مهندسان، کاردان‌های فنی ساختمان و معماران تجربی در خراسان جنوبی همزمان با سراسر کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، مدیرکل راه و شهرسازی استان با اشاره به نقش مهم این آزمون در ارزیابی توانمندی‌های تخصصی متقاضیان گفت: آزمون ورود به حرفه مهندسان، کاردان‌های فنی ساختمان و معماران تجربی در روز‌های پنجشنبه و جمعه، ۷ و ۸ آبان‌، همزمان با سراسر کشور برگزار شد و داوطلبان در رشته‌های مختلف برای کسب صلاحیت حرفه‌ای به رقابت پرداختند.

میرمحمد مودی با بیان اینکه در مجموع، ۱۷۷۲ داوطلب در این آزمون در استان خراسان جنوبی شرکت کردند افزود: از این تعداد، ۱۱۰۱ نفر در روز پنجشنبه و ۶۷۱ نفر در روز جمعه در آزمون با یکدیگر رقابت کردند.

مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی با بیان اینکه برخورداری از دانش تخصصی و تسلط بر ضوابط و مقررات ملی ساختمان از الزامات فعالیت حرفه‌ای در این حوزه است، گفت: برگزاری این آزمون زمینه ارزیابی دانش فنی متقاضیان و احراز صلاحیت افراد واجد شرایط برای ورود به عرصه فعالیت‌های مهندسی و ساختمانی را فراهم می‌کند.

وی در ادامه، ارتقای کیفیت ساخت‌وساز و افزایش ایمنی ساختمان‌ها را از اولویت‌های این حوزه عنوان کرد و افزود: رعایت مقررات ملی ساختمان و بهره‌گیری از نیرو‌های متخصص و دارای صلاحیت، نقش مؤثری در بهبود کیفیت اجرای پروژه‌های ساختمانی، حفظ سرمایه‌های ملی و تأمین ایمنی شهروندان دارد.