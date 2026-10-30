آیت‌الله لطف‌الله دژکام، نماینده ولی‌فقیه در استان فارس، با اشاره به پیوند عمیق میان رهبر انقلاب و نسل جوان، تأکید کرد که دانشگاهیان با تکیه بر علم، ایمان و تهذیب نفس، نقشی کلیدی در ساخت آینده ایران و تحقق آرمان‌های انقلاب اسلامی ایفا می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، امام جمعه شیراز در مراسم میثاق دانشگاهیان با رهبر انقلاب، با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب خطاب به دانشجویان، گفت: حضور پرشور جوانان و ابراز محبت آنان با رهبر انقلاب، نشان داد که مسیر انقلاب اسلامی در هر نسل، تازه‌تر و با توان بیشتری ادامه می‌یابد. وی افزود: این حرکت ارزشمند، موجب شد بزرگ‌تر‌ها نیز برای احترام به این پیمان، در میدان حاضر شوند.

آیت‌الله دژکام با تبیین محور‌های پیام رهبر انقلاب، بر پیوند قلبی میان رهبری و ملت تأکید کرد و گفت: این پیوند، موجب آشکار شدن یگانگی میان رهبر و امت در سراسر ایران می‌شود.

وی همچنین هدف مشترکِ «ساخت آینده ایران و جهان» را نقطه اتکای وحدت ملت برای پیشرفت و تحقق آرمان‌های انقلاب اسلامی دانست.

نماینده ولی‌فقیه در استان فارس با اشاره به ضرورت پیوند علم، ایمان و تهذیب نفس، تصریح کرد: دستیابی به افق‌های پیش روی کشور نیازمند تقویت دانش و فناوری است.

وی افزود : دانشجویان امروز با دستیابی به فناوری‌های پیشرفته، ظرفیت‌های جدیدی برای دفاع از آرمان‌ها و مقابله با سلطه‌طلبی ایجاد کرده‌اند.

وی در پایان، تجدید عهد دانشگاهیان را فرصتی برای حفظ انسجام ملی دانست و تأکید کرد: ملت ایران، از دانشجویان تا تمامی اقشار جامعه، برای حفظ پرچم عزت اسلام و ایستادگی در کنار رهبر انقلاب، متحد و همگام هستند.