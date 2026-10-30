مدیرعامل سازمان بهسازی، نوسازی و زیباسازی اطراف حرم حضرت معصومه (س) از بررسی ظرفیت‌های احیای کاروانسرا‌های تاریخی و گذر‌های منشعب از بازار قم با هدف رونق گردشگری، فعالیت‌های فرهنگی و اقتصادی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، علیرضا خاکی، مدیرعامل سازمان بهسازی، نوسازی و زیباسازی اطراف حرم حضرت معصومه (س) در حاشیه بازدید میدانی از خیابان آذر و کاروانسرا‌های منشعب از بازار تاریخی قم با اشاره به ظرفیت‌های ارزشمند بافت تاریخی شهر اظهار کرد: این محدوده علاوه بر برخورداری از ارزش‌های معماری و شهرسازی، ظرفیت قابل توجهی برای توسعه فعالیت‌های فرهنگی، گردشگری و اقتصادی دارد.

وی با بیان اینکه خیابان آذر و محدوده بازار تاریخی از بخش‌های ارزشمند هسته مرکزی شهر قم است، افزود: مجموعه‌ای از کاروانسراها، گذر‌ها و فضا‌های تاریخی در این محدوده قرار دارد که بهسازی آنها نیازمند نگاهی یکپارچه به حفاظت از میراث تاریخی، ساماندهی محیط شهری و ارتقای زیرساخت‌های خدماتی است.

مدیرعامل سازمان بهسازی، نوسازی و زیباسازی اطراف حرم حضرت معصومه (س) هدف از این بازدید را بررسی وضعیت موجود، شناسایی فرصت‌های مداخله و ارزیابی ظرفیت‌های بهسازی فضا‌های عمومی و احیای کاروانسرا‌های تاریخی با همکاری منطقه ۷ شهرداری قم عنوان کرد.

خاکی با تأکید بر ضرورت بازگرداندن پویایی و سرزندگی به فضا‌های تاریخی گفت: حفاظت از بنا‌های تاریخی نباید تنها به نگهداری کالبد آنها محدود شود، بلکه باید با شناسایی کاربری‌های متناسب و تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز، زمینه حضور شهروندان، فعالیت‌های فرهنگی و رونق اقتصادی در این فضا‌ها فراهم شود.

وی ادامه داد: کاروانسرا‌های تاریخی بازار قم با حفظ اصالت معماری و رعایت ضوابط میراث فرهنگی می‌توانند به بستری برای توسعه گردشگری، صنایع‌دستی و سایر فعالیت‌های سازگار با هویت تاریخی این مجموعه تبدیل شوند.

خاکی همچنین هماهنگی میان سازمان بهسازی، مناطق شهرداری و اداره‌کل میراث فرهنگی را برای اجرای طرح‌های بهسازی در هسته تاریخی قم ضروری دانست و افزود: اقدامات عمرانی و خدماتی باید همزمان با صیانت از ارزش‌های تاریخی و معماری شهر دنبال شود.

وی در پایان تأکید کرد: رویکرد سازمان بهسازی، احیای یکپارچه فضا‌های تاریخی و فرهنگی پیرامون حرم مطهر حضرت معصومه (س) است و نتایج بازدید‌های میدانی می‌تواند مبنای بررسی و تدوین طرح‌های اجرایی برای ارتقای کیفیت محیط شهری و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مغفول‌مانده بافت تاریخی قم قرار گیرد.