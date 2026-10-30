شبکه ورزش سیما امروز، جمعه ۸ آبان‌ماه، دو دیدار مهم از رقابت‌های لیگ برتر فوتسال و فوتبال باشگاه‌های کشور را به صورت زنده روی آنتن می‌برد.

پخش زنده فوتسال مس سونگون و گیتی‌پسند و فوتبال خیبر و سپاهان از شبکه ورزش

پخش زنده فوتسال مس سونگون و گیتی‌پسند و فوتبال خیبر و سپاهان از شبکه ورزش

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، در مهم‌ترین دیدار‌های هفته دهم لیگ برتر فوتسال، دو تیم مدعی مس سونگون تبریز و گیتی‌پسند اصفهان از ساعت ۱۵ به مصاف یکدیگر می‌روند.

مس سونگون با ۱۸ امتیاز در رده پنجم و گیتی‌پسند با ۱۶ امتیاز در جایگاه هفتم جدول قرار دارند و این تقابل حساس برای بهبود جایگاه دو تیم در جدول اهمیت ویژه‌ای دارد.

همچنین در چارچوب هفته یازدهم لیگ برتر فوتبال ، تیم‌های خیبر خرم‌آباد و سپاهان اصفهان از ساعت ۱۷:۳۰ در ورزشگاه تختی خرم‌آباد رو در روی یکدیگر قرار می‌گیرند.

خیبر برای تثبیت موقعیت خود و سپاهان به منظور تعقیب صدرنشینان ، چشم به امتیاز‌های این مسابقه دوخته‌اند که این دیدار نیز با گزارش اختصاصی از شبکه ورزش سیما پخش می شود.