در پی انتشار پاسخ رهبر معظم انقلاب اسلامی به نامه‌های دانشجویان، جمعی از دانشجویان دانشگاه‌های همدان با برگزاری تجمع‌ ،بیعت خود با رهبر معظم انقلاب و آرمان‌های انقلاب را اعلام کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، در پی انتشار پاسخ رهبر معظم انقلاب اسلامی به نامه‌های دانشجویان، جمعی از دانشجویان دانشگاه‌های همدان امشب با برگزاری تجمع‌ باشکوهی تحت عنوان «عهد دانشجویی؛ لبیک به امام خامنه‌ای جوان»، ضمن تجدید بیعت با رهبر معظم انقلاب و آرمان‌های انقلاب، آمادگی خود را برای حضور فعال در میدان‌های علمی و اجتماعی اعلام کردند.