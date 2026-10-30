به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، در پی بازدید میدانی استاندار مازندران، از روستا‌های بخش چهاردانگه ساری و منطقه کیاسر، جلسه بررسی مسائل و مشکلات این مناطق با حضور مدیران دستگاه‌های اجرایی در دفتر استاندار برگزار شد و دکتر یونسی دستور تخصیص ۲۵ میلیارد تومان اعتبار برای ساماندهی سردهنه‌های کشاورزی را صادر کرد. ‎

در این جلسه، مسائل و مطالبات مطرح‌شده در جریان بازدید میدانی مورد بررسی قرار گرفت و بر ضرورت پیگیری مستمر مشکلات روستا‌های کم‌برخوردار، هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و تعیین زمان‌بندی مشخص برای رسیدگی به مطالبات مردم تأکید شد.

یکی از محور‌های مهم این نشست، ساماندهی سردهنه‌های کشاورزی منطقه چهاردانگه بود؛ سازه‌هایی که عمدتاً به‌صورت سنتی احداث شده‌اند و به‌دلیل شیب تند مسیر‌های جریان آب، در معرض تخریب قرار دارند.

با توجه به اهمیت این سازه‌ها در تأمین و هدایت آب مورد نیاز اراضی کشاورزی، ساماندهی و مقاوم‌سازی آنها از جمله ضرورت‌های زیرساختی این منطقه به شمار می‌رود.

در همین راستا، با دستور مهدی یونسی رستمی استاندار مازندران، اعتبار ۲۵ میلیارد تومانی برای ساماندهی سردهنه‌های کشاورزی اختصاص می‌یابد تا اقدامات لازم برای بهبود وضعیت این سازه‌ها و کاهش آسیب‌پذیری آنها پیگیری شود.

تأکید بر پیگیری مستمر مصوبات، تعیین مهلت مشخص برای اقدامات دستگاه‌های اجرایی و رسیدگی به مسائل مناطق کم‌برخوردار، از محور‌های اصلی این جلسه بود؛ رویکردی که با هدف تسریع در حل مشکلات زیرساختی و پاسخ‌گویی به مطالبات روستاییان دنبال می‌شود.