مدیرکل دفتر صنایع منسوجات، پوشاک، چرم و سلولزی وزارت صمت گفت: وزارت صمت در سال‌های گذشته طراحان برگزیده را به واحد‌های تولیدی و ویژند‌های بزرگ پوشاک متصل کرد، امسال نیز با رویکردی جدیدتر از طراحان این حوزه حمایت خواهد کرد.

محسن ترحمی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، با اشاره به برگزاری مستمر جشنواره‌های مشابه در سال‌های اخیر، علی‌رغم همه مشکلات، محدودیت‌ها و شرایط خاص کشور، اظهار داشت: باید بتوانیم پیوند میان فعالان حوزه طراحی و حوزه صنعت را در هر جشنواره نسبت به دوره قبل گسترده‌تر کنیم تا طراحان ارتباط بیشتری با صنعت برقرار کنند و صنعت نیز بر مبنای طرح‌هایی که بر اساس معیار‌های ایرانی-اسلامی صورت گرفته، برای مصرف‌کنندگان ذائقه‌سازی نماید.

مدیرکل دفتر صنایع منسوجات و پوشاک با بیان اینکه حمایت از طراحان از وظایف ذاتی وزارتخانه در حوزه ساماندهی مد و لباس کشور است، تصریح کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت در سنوات گذشته نیز وظیفه حمایتی خود را نسبت به طراحان حاضر در این عرصه ایفا کرده و امسال نیز با رویکرد جدیدتر و نوتر، این حمایت در قالب برنامه‌های وزارتخانه ادامه خواهد یافت.

وی افزود: در سال‌های گذشته طراحان برگزیده را به واحد‌های تولیدی و ویژند‌های بزرگ پوشاک متصل کرده‌ایم و تعدادی از ویژند‌ها نیز از ظرفیت آنان بهره گرفته‌اند؛ اما با توجه به حجم بالای شرکت‌کنندگان و تعداد طرح‌های ارائه‌شده، طبیعتا همه این طرح‌ها در میان تنوع گسترده پوشاک کشور به اندازه کافی دیده نمی‌شوند.

ترحمی از مردم خواست تا علی‌رغم همه مضیقه‌های اقتصادی، همت کنند و از طرح‌هایی که در این جشنواره به‌عنوان برگزیده اعلام و به سمت بازار هدایت می‌شوند استفاده کنند.

وی تأکید کرد: این اقدام می‌تواند هم به لحاظ اقتصادی به طراحان کمک کند و هم صنعت را در مسیر رشد حمایت نماید، به‌گونه‌ای که در میان‌مدت، خروجی مطلوب آن برای حوزه صنعت پوشاک کشور و هنر طراحی به‌عنوان یک سرمایه ملی، آثار و تبعات مثبتی به همراه داشته باشد.