نماینده ولی‌فقیه در فارس و امام جمعه شیراز در تجمعات شبانه در شیراز با تأکید بر نقش محوری مردم در تثبیت جایگاه جمهوری اسلامی در معادلات جهانی، حضور مستمر آنها در صحنه‌های اجتماعی را عامل اصلی اقتدار کشور دانست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، نماینده ولی‌فقیه در فارس و امام جمعه شیراز با تأکید بر نقش محوری مردم در تثبیت جایگاه جمهوری اسلامی در معادلات جهانی، حضور مستمر آنها در صحنه‌های اجتماعی را عامل اصلی اقتدار کشور دانست.

آیت‌الله دژکام با اشاره به پیوند میان اراده ملت و پیروزی‌های ملی، تأکید کرد :حضور مردم در تجمعات و حمایت از نظام، جایگاه ایران را در سطح بین‌المللی مستحکم می‌کند.

آیت‌الله لطف‌الله دژکام با اشاره به نقش بنیادین مردم در پیروزی انقلاب اسلامی و استمرار نظام، گفت: پیروزی انقلاب از ابتدا بر پایه حضور و حمایت مردم شکل گرفت و امام خمینی (ره) نیز تأکید داشتند که در برابر اراده یک ملت، دشمنان توان مقابله نخواهند داشت.

نماینده ولی‌فقیه در فارس با اشاره به حضور مستمر مردم در صحنه‌های اجتماعی و حمایت از نظام طی ماه‌های اخیر، افزود: مردم ایران در سطوح ملی، منطقه‌ای و جهانی در حال اثبات هویت و جایگاه خود هستند. این حضور، به تثبیت موقعیت جمهوری اسلامی در عرصه بین‌المللی کمک می‌کند.

وی با بررسی ارزیابی‌های مربوط به قدرت ایران در معادلات جهانی ادامه داد: امروز ایران به‌عنوان یکی از قدرت‌های مهم جهان شناخته می‌شود؛ در حالی که رهبر معظم انقلاب با نگاهی معنوی، ایران را قدرت نخست جهان دانسته‌اند.

آیت‌الله دژکام ، حضور مردم در حمایت از نظام و حکومت اسلامی را کم‌نظیر توصیف کرد و گفت: چنین سطحی از همراهی و حضور مردم در کنار نظام، در هیچ جای دیگری از جهان مشاهده نمی‌شود.