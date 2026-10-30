رقابت‌های گروه A لیگ دسته یک والیبال نشسته کشور با قهرمانی تیم نفت و گاز گچساران و نایب‌قهرمانی هیئت گرگان به پایان رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، زارچ؛ در دیدارهای پایانی این رقابت‌ها که به میزبانی زارچ برگزار شد، تیم نفت و گاز گچساران با نتیجه ۳ بر صفر از سد هیئت جیرفت گذشت و عنوان قهرمانی گروه A را از آن خود کرد.

همچنین تیم هیئت گرگان در آخرین دیدار خود با نتیجه ۳ بر یک تیم شهرستان زارچ را شکست داد و با کسب عنوان نایب‌ قهرمانی قهرمانی به کار خود پایان داد. تیم هیئت زارچ نیز در جایگاه سوم قرار گرفت.

مرحله بعدی رقابت‌های لیگ دسته یک والیبال نشسته کشور آذرماه برگزار خواهد شد.

لازم به ذکر است تیم های نفت و گاز گچساران ،تیم گرگان و تیم زارچ به مرحله بعد صعود کردند