فرماندار زرند، با اشاره به ظرفیت‌های کشاورزی شهرستان و آغاز فصل برداشت زرشک، بر ضرورت حمایت از تولیدکنندگان، معرفی محصولات بومی وبهره‌گیری از ظرفیت‌های اقتصادی بخش کشاورزی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان همت ایزدی فرماندار زرند، بااشاره به ظرفیت‌های کشاورزی شهرستان و آغاز فصل برداشت زرشک، بر ضرورت حمایت از تولیدکنندگان، معرفی محصولات بومی وبهره‌گیری از ظرفیت‌های اقتصادی بخش کشاورزی تأکید کرد.

وی گفت: هم اکنون ۲۳ هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان به کشت زرشک اختصاص دارد و بیشترین سطح زیرکشت در دهستان دشتخاک قرار دارد و امسال تولید این محصول به حدود ۲۳ تن می‌رسدکه نشان‌دهنده ظرفیت قابل توجه این محصول درایجاداشتغال و تقویت اقتصاد کشاورزی منطقه است.

وی فصل برداشت زرشک در زرند را از اواخر مهرماه تا اواخر آبان‌ماه اعلام کرد.

برداشت این محصول علاوه بر ایجاد فرصت‌های شغلی فصلی، زمینه مشارکت نیروی کار محلی ورونق فعالیت‌های کشاورزی رافراهم می‌کند.