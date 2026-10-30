سرپرست معاونت سرمایه‌گذاری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی چهارمحال و بختیاری گفت: موافقت اصولی برای راه‌اندازی یک هتل آپارتمان از سوی بخش خصوصی در این استان صادر شد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز چهارمحال و بختیاری؛ ابراهیم شهرانی گفت: هزینه مورد نیاز برای ساخت این هتل آپارتمان ۳۳۲ میلیارد و ۸۸۷ میلیون ریال است که از سوی بخش خصوصی تأمین می‌شود.

سرپرست معاونت سرمایه‌گذاری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی چهارمحال و بختیاری افزود: با بهره‌برداری از این هتل آپارتمان در شهرستان سامان زمینه اشتغال‌زایی مستقیم هفت نفر فراهم خواهد شد.

شهرانی گفت: چهارمحال و بختیاری معروف به بام ایران، بیشترین ارتفاع از سطح دریا را دارد و سرچشمه رودخانه‌های بزرگی مانند زاینده‌رود و کارون و بخشی از رودخانه دز بوده که به‌واسطه جاذبه‌ها بی‌شمار در حوزه طبیعت‌گردی به‌عنوان بهشت بوم‌گردی ایران معروف شده است.