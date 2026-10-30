به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، مدیران کل صداوسیمای همدان، فرهنگ وارشاد اسلامی، ورزش وجوانان، میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری و تبلیغات اسلامی در این نشست به بیان نیاز‌ها و درخواستهایشان پرداختند.

تامین و خرید تجهیزات ارتباطی به روز،جذب نیروی انسانی متخصص در حوزه فرهنگ، تامین اعتبار برای تکمیل طرح‌های نیمه کاره ورزشی، ارائه تسهیلات برای اجرای طرح‌های گردشگری در همدان و توجه ویژه به بافت‌های فرسوده شهری و فراهم شدن شرایط مناسب برای روحانیان مستقر از جمله مسائل مطرح شده در این نشست بود که رئیس و اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس قول بررسی و پیگیری دادند.