به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان گفت: در پی اعلام وقوع سرقت در بخش نیمبلوک شهرستان قاینات، موضوع در دستور کار مراجع ذی‌ربط قرار گرفت و اقدامات لازم برای شناسایی و دستگیری متهم آغاز شد.

احمد قاسمی افزود: با صدور دستورات قضایی لازم و نظارت بر روند انجام امور، مأموران و ضابطان مربوطه با انجام بررسی‌های تخصصی و اقدامات کارشناسی، موفق به شناسایی و دستگیری سارق شدند.

وی گفت: متهم در جریان تحقیقات و اظهارات خود به ارتکاب ۵ فقره سرقت اعتراف کرده که پس از طی مراحل قانونی و صدور قرار تأمین کیفری، روانه زندان شد.

قاسمی ادامه داد: تحقیقات در خصوص این پرونده برای بررسی ابعاد احتمالی دیگر و تکمیل روند رسیدگی ادامه دارد و اقدامات قضایی و انتظامی در راستای صیانت از حقوق شهروندان با جدیت دنبال می‌شود.