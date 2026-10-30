ششمین همایش ملی فرسایش بادی و طوفان‌های گردوغبار با هدف تبادل یافته‌های علمی و ارائه راهکار‌های کاربردی برای مقابله با پدیده گردوغبار، ۲۷ و ۲۸ آبان‌ماه ۱۴۰۵ به میزبانی دانشگاه یزد برگزار می‌شود.





به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، محمدرضا اختصاصی، دبیر همایش، با اشاره به اهمیت بررسی علمی و اجرایی چالش‌های ناشی از فرسایش بادی و طوفان‌های گردوغبار، اظهار کرد: این همایش با هدف فراهم‌کردن بستری برای تبادل آخرین دستاورد‌های علمی، هم‌اندیشی متخصصان و پژوهشگران و بررسی راهکار‌های مؤثر برای مدیریت این پدیده برگزار می‌شود.

وی افزود: از محور‌های اصلی این همایش می‌توان به فناوری‌های نوین پایش و پیش‌بینی طوفان‌های گردوغبار، پیامد‌های زیست‌محیطی و اقتصادی این پدیده، نقش خشکسالی و تغییر اقلیم، راهکار‌های کنترل فرسایش بادی و بررسی طرح‌های تثبیت ماسه‌های روان اشاره کرد.

دبیر همایش ادامه داد: مدیریت پایدار مناطق بیابانی و منابع طبیعی و شناسایی راهکار‌های عملی برای کاهش خسارات ناشی از طوفان‌های گردوغبار، از جمله موضوعات مهمی است که در این رویداد علمی مورد توجه قرار خواهد گرفت.

اختصاصی با اشاره به اهمیت مشارکت جامعه علمی و اجرایی در این حوزه، از پژوهشگران، اعضای هیئت علمی، دانشجویان و متخصصان دعوت کرد با ارائه دستاورد‌های پژوهشی و تجربیات خود، در غنای علمی این همایش و توسعه راهکار‌های مؤثر برای مقابله با فرسایش بادی و گردوغبار مشارکت کنند.

بر اساس اعلام دبیرخانه همایش، آخرین مهلت ارسال مقالات ۱۴ آبان‌ماه و آخرین مهلت ثبت‌نام ۱۸ آبان‌ماه ۱۴۰۵ است. علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر، ارسال مقاله و ثبت‌نام می‌توانند به پایگاه اینترنتی همایش به نشانی www.weds۶.yazd.ac.ir مراجعه کنند.