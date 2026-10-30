رئیس اداره فوریت‌های اجتماعی بهزیستی کهگیلویه و بویراحمد، از برنامه‌ریزی برای توانمندسازی خانواده‌های آنان خبر داده بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، رئیس اداره فوریت‌های اجتماعی، پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و بازتوانی بهزیستی استان، با اشاره به تمرکز تعدادی از کودکان کار شهرستان بویراحمد در محله مادوان، از برنامه‌ریزی برای توانمندسازی خانواده‌های آنان خبر داده بود.

مریم بهروز با اشاره به ضرورت رسیدگی به ریشه‌های اقتصادی این آسیب اجتماعی افزود: طرح ویژه توانمندسازی خانواده‌ها با همکاری همیاران سلامت و دفتر کاهش آسیب‌ها در حال نهایی‌شدن است و مهارت‌آموزی و اشتغال والدین از محور‌های اصلی آن به شمار می‌رود.

به گفته وی توجه به توان اقتصادی خانواده‌ها می‌تواند در کنار حمایت مستقیم از کودکان، به کاهش مشکلات معیشتی و فراهم‌شدن فرصت‌های مناسب‌تر برای تحصیل و رشد آنان کمک کند.

رئیس اداره فوریت‌های اجتماعی، پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و بازتوانی بهزیستی استان همچنین از آغاز دوره‌های رایگان آموزش هوش مصنوعی و فضای مجازی برای تعدادی از کودکان کار با هماهنگی پارک علم و فناوری خبر داده بود.

وی با اشاره به اهمیت شناسایی استعداد‌های کودکان افزود: آشنایی با مهارت‌های نوین و فراهم‌کردن فرصت‌های آموزشی می‌تواند زمینه رشد توانایی‌های آنان و شناخت مسیر‌های تازه یادگیری را فراهم کند.

بهروز اضافه کرد: این برنامه‌ها در صورت تداوم، برخورداری از امکانات مناسب و همراهی مربیان متخصص، می‌توانند فرصت‌های آموزشی بیشتری در اختیار کودکان قرار دهند و به تقویت اعتمادبه‌نفس و توانمندی‌های فردی آنان کمک کنند.