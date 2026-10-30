شمار قربانیان سقوط بالگرد نیرو‌های اتحادیه اروپا موسوم به یوفور، در بوسنی و هرزگوین به ۴ نفر افزایش یافت.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ از سارایوو، با جان باختن یکی دیگر از مجروحان حادثه سقوط بالگرد نظامی نیرو‌های اتحادیه اروپا در نزدیکی شهر برچکو، شمار کشته‌شدگان این سانحه به چهار نفر افزایش یافت.

«سینیشا میلیچ» شهردار برچکو، شامگاه پنجشنبه ۲۹ اکتبر(۷ آبان) اعلام کرد که یکی دیگر از مجروحان حادثه سقوط بالگرد نیرو‌های اتحادیه اروپا، موسوم به یوفور، بر اثر شدت جراحات جان باخته است.

وی با بیان اینکه این خبر از سوی بیمارستان تأیید شده، افزود: در این سانحه ۱۱ نفر دیگر نیز زخمی شده‌اند.

بالگرد سقوط‌کرده از نوع شینوک و متعلق به یگان نظامی ایتالیا در ترکیب نیرو‌های یوفور در بوسنی و هرزگوین بود.

نیرو‌های اتحادیه اروپا با تأیید این حادثه اعلام کردند: که شماری از نظامیان این نیرو در سانحه جان باخته و تعدادی دیگر به‌شدت مجروح شده‌اند.

به گفته مقام‌های محلی، به دلیل نشت مقدار زیادی سوخت در اطراف محل سقوط، نیرو‌های آتش‌نشانی برای جلوگیری از آتش‌سوزی یا انفجار احتمالی، در طول شب در منطقه مستقر خواهند ماند.

یوفور همچنین اعلام کرده است تحقیقات گسترده‌ای برای مشخص شدن علت سقوط بالگرد آغاز شده و اطلاعات تکمیلی پس از تأیید منتشر خواهد شد.