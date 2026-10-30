مدیر کل میراث‌فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی آذربایجان شرقی از فعالیت ۲۰ هزار هنرمند دارای مجوز در عرصه رشته صنایع دستی در استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، احمد حمزه زاده در جلسه شورای شهر هشترود با بیان اینکه ۸۵ رشته صنایع دستی در استان وجود دارد افزود: تاکنون ۲۵۰۰ هنرمند صنایع‌دستی دارای مجوز در استان هم تحت پوشش بیمه قرار گرفته‌اند.

حمزه‌زاده بر لزوم رونق صنایع دستی در شهرستان‌ها تاکید کرد و گفت: تاکنون ۳۳۵ هنرمند صنایع‌دستی استان موفق به دریافت مهر اصالت ملی شده‌اند و ۱۳ هنرمند نیز مهر اصالت بین‌المللی دریافت کرده‌اند.

فرامرز شهسواری نماینده مردم هشترود و چاراویماق در مجلس شورای اسلامی هم با تأکید بر اینکه قلعه ضحاک همچنان نیازمند کاوش‌های عمیق باستان‌شناسی است، افزود: تاکنون باستان‌شناسان تنها در بخش شاه‌نشین این قلعه کاوش‌هایی انجام داده‌اند.

وی خرید خانه پدری پروفسور محسن هشترودی و آیت الله انتظاری را خواستار شد و گفت: با خرید این دو ملک می‌توان خانه ریاضی و خانه عالم در هشترود احداث کرد.

ابراهیم حسنی فرماندار شهرستان هشترود هم نبود دکل و آنتن‌دهی مناسب شبکه‌های همراه اول و ایرانسل در محدوده قلعه ضحاک را از چالش‌های مهم حوزه گردشگری دانست و یادآور شد: این موضوع باعث شده گردشگران با مشکلات متعددی روبه‌رو شوند و حتی در مواقع بروز حادثه نتوانند نیرو‌های امدادی را مطلع کنند.

وی اختصاص بودجه برای ادامه عملیات جاده سلامت را خواستار شد و گفت: ادامه عملیات همچنان سالها است راکد مانده و کار‌های عملیاتی صورت گرفته در سال‌های گذشته هم در حال تخریب است.