به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، بر اساس اعلام مرکز مدیریت راه‌های کشور؛ هم اکنون در صبح روز جمعه ۸ آبان ۱۴۰۵ تردد در جاده‌های چالوس، هراز، سوادکوه و آزادراه تهران – شمال در استان مازندران روان است.

آخرین وضعیت ترافیکی و جوی جاده‌های کشور:

- تردد روان در محور‌های چالوس، هراز، سوادکوه، محور قدیم تهران – بومهن، آزادراه تهران – پردیس، آزادراه تهران – شمال و آزادراه قزوین – رشت مسیر (رفت و برگشت)

- ضمنا محور‌های شمالی فاقد مداخلات جوی می‌باشند.

- بارش پراکنده باران و مه گرفتگی در برخی از محور‌های استان‌های اردبیل، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، یزد و کرمان و گلستان

- پدیده مه گرفتگی در برخی از محور‌های استان‌های همدان، مرکزی، کردستان